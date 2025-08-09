Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian gần đây, Công an TPHCM đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online". Đầu tháng 8, lực lượng công an giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang nước ngoài.

Thông tin tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 7 của UBND TPHCM, sáng 9-8, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, lực lượng vũ trang tham mưu hiệu quả những vấn đề an ninh quốc phòng, nắm tình hình từ sớm từ xa, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Về trật tự xã hội, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 37% so với tháng liền kề và giảm hơn 49% so với cùng kỳ năm 2024. Công an TPHCM giải quyết hiệu quả các loại tội phạm phức tạp như tội phạm ma túy, có yếu tố nước ngoài, tín dụng đen, tội phạm đường phố. Đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật tài sản được kéo giảm sâu, hầu hết các vụ việc được khám phá với tỷ lệ 100%. Công tác phối hợp giữa quân đội và công an rất chặt chẽ, nhất là trấn áp tội phạm ma túy.

Liên quan đến chuyên án 4 tiếp viên hàng không, đến nay Công an TPHCM đã xử lý 500 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm trên 36 tỉnh, thành (sau khi sắp xếp cấp tỉnh còn 19 tỉnh, thành). Công an TPHCM đã khởi tố 2.063 bị can, thu giữ 600kg ma túy, 12 khẩu súng, số tiền giao dịch lên đến 29.000 tỷ đồng.

Đối với tội phạm “bắt cóc online” thời gian gần đây, Công an TPHCM đã giải cứu 28 bị hại. Đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng công an giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang nước ngoài.

Giám đốc Công an TPHCM cho biết, sẽ phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM nắm chắc tình hình sớm, từ xa, phối hợp quản lý vùng biên, đặc biệt là vùng biển đảo, xử lý hành vi vi phạm xuất nhập cảnh, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đặt mục tiêu phấn đấu 50% xã, phường, thị trấn trên cả nước đạt tiêu chí không có ma túy. Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, giảm cầu là giải pháp hiệu quả nhất.

Công an TPHCM ước tính có khoảng 30.000 người nghiện cần phải đi cai nghiện. Các cơ sở cai nghiện của TPHCM có quy mô 10.000 – 12.000 học viên. Để giải quyết bài bản, công tác hướng nghiệp, dạy nghề, lao động, "thắp lửa" đường về cho học việc là rất quan trọng. Công an TPHCM kiến nghị rà soát, xây dựng 3 trung tâm (số 4, 5, 6) thành những trung tâm lớn, đầu tư cơ sở vật chất, tập trung dạy dỗ, hướng nghề, dạy nghề.

Gỡ vướng cho cấp xã

Thảo luận tại phiên họp, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Hồng Hạnh cho biết, thời gian qua cấp xã phản ánh tình trạng lãnh đạo phường, xã ký quá nhiều hồ sơ thủ tục mảng tư pháp - hộ tịch, không đảm bảo thời gian giải quyết các công việc.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Sở Tư pháp đã hướng dẫn Chủ tịch UBND cấp xã có thể ủy quyền cho cấp trưởng các đơn vị ký, nhưng địa phương muốn ủy quyền thẳng cho công chức. Tuy nhiên, việc này cần có nghị quyết của HĐND TPHCM.

Do đó, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các nội dung cần ủy quyền để tham mưu trình HĐND TPHCM thông qua trong 1 nghị quyết.

Trường hợp các sở, ngành khác không kịp đề xuất thì Sở Tư pháp kiến nghị được tham mưu dự thảo trình HĐND TPHCM ban hành 1 nghị quyết riêng cho lĩnh sao y, chứng thực, vì đây là nội dung các phường xã đang cần gấp.

Sắp vận hành hệ thống điều hành chính quyền số

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng cho biết, từ ngày 1-8, thành phố đã triển khai 38 tổ địa bàn xuống 38 Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường, tổ chức 5 quầy ở mỗi địa bàn, tiếp nhận 2.168 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM đang hình thành bộ máy. Dự kiến, trong tháng 9 sẽ vận hành chính thức với trụ sở chính tại trung tâm TPHCM, trung tâm ở khu vực Bình Dương, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với 38 tổ địa bàn.

Ảnh: VIỆT DŨNG

Văn phòng UBND TPHCM đã chủ động phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số, xây dựng hệ thống Điều hành chính quyền số, kết nối đến tất cả sở, ngành và 168 xã, phường, đặc khu.

Dự kiến ngày 20-8, thành phố sẽ vận hành thử nghiệm hệ thống này và ngày 21-8 sẽ áp dụng cho tất cả các đơn vị liên quan. Hệ thống này sẽ được cài đặt trên điện thoại thông minh, có thể kiểm soát tất cả các công việc từ văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TPHCM và kiểm soát đến từng bộ phận, từng cá nhân, lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở, ngành cũng như xã, phường, đặc khu…

Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin thêm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, hệ thống điều hành chính quyền số được xây dựng với 3 cấp độ. Cấp độ 1, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời các lĩnh vực; báo cáo số liệu đáp ứng theo kịch bản định kỳ, đột xuất, theo yêu cầu; tổng hợp báo cáo nhanh hàng ngày, tuần. Cấp độ 2 sẽ đưa ra được các cảnh báo cho các chỉ số; cảnh báo cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Cấp độ 3 sẽ ứng dụng AI, trợ lý ảo để đưa ra các phân tích chuyên ngành, kết hợp dữ liệu các ngành để xác định các bất thường, đưa ra dự báo, khuyến nghị phục vụ chỉ đạo điều hành.

Hiện Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM phối hợp Văn phòng UBND TPHCM đang gấp rút hoàn thành để giúp thành phố vận hành theo dõi, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến hoạt động của chính quyền cũng như công việc của cán bộ công chức, hướng đến việc quản lý, điều hành hoạt động chính quyền trên môi trường số.

