Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường được tín nhiệm bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận xét, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường là cán bộ trẻ, trải qua nhiều cương vị công tác, ở cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận định nhiệm vụ của TPHCM trong thời gian tới rất lớn, Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cùng các đồng chí lãnh đạo UBND TPHCM, Đảng ủy UBND TPHCM luôn đoàn kết, phát huy ưu điểm, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Thành ủy TPHCM giao.

Nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ vinh dự, trách nhiệm cao khi được tín nhiệm giao trọng trách mới. Nhận thức công việc, nhiệm vụ mới rất quan trọng, nặng nề, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cam kết nỗ lực, cố gắng để cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất để thực hiện, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 24-7, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trúng cử với 183/184 phiếu, đạt tỷ lệ 99,46%.

NGÔ BÌNH