TPHCM thu ngân sách đạt hơn 472.000 tỷ đồng trong 7 tháng

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội; đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2025, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh cho biết, UBND TPHCM tập trung công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Triển khai các nghị quyết “trụ cột” về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, kinh tế tư nhân và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Kết luận 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. UBND TPHCM đã tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 7 tháng là 472.588 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 là 98.290 tỷ đồng, đạt 34,8% so với dự toán. Đến hết tháng 7, thành phố đã giải ngân đạt là 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 31,4% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 159.950 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lữ hành tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng cao, ước đạt 5.986 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu du lịch tháng 7 ước đạt 22.368 tỷ đồng, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 7 tháng ước đạt 140.305 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 9,8% so với tháng 7 năm 2024; lũy kế 7 tháng, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 5,9% so cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 11,1%. 3 ngành công nghiệp truyền thống ước tăng 11,2%.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Giám đốc Sở Tài chính, sự tăng trưởng khá trong tháng 7 cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp thành phố trước những biến động kinh tế toàn cầu. Việc các ngành công nghiệp trọng điểm và truyền thống đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể thể hiện hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển công nghiệp của thành phố.

Tính đến hết tháng 7, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, thành phố đã thu hút được khoảng 6,19 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 1.073 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là hơn 1,29 tỷ USD. Có 296 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn ghi nhận tăng thêm 2,37 tỷ USD. Đồng thời, thành phố cũng chấp thuận cho 1.323 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 2,52 tỷ USD. Bên cạnh đó, thành phố đã tháo gỡ vướng mắc cho 86 dự án với tổng giá trị trên 420.000 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 1.200 ha.

Tập trung các giải pháp đảm bảo tăng trưởng

UBND TPHCM đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 8. Cụ thể, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Dương Hồng Thắng thông qua chương trình phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025; triển khai có hiệu quả Kết luận số 123-KL/TW của Trung ương.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển giao thông vận tải, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông; phát triển nhà ở xã hội và giải quyết nhà ven kênh rạch. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, cải cách hành chính mạnh mẽ, thực chất hơn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Thành phố tập trung thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, truyền cảm hứng, tạo động lực, niềm tin, đồng thuận xã hội và khí thế mới cho phát triển. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

NGÔ BÌNH