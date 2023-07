Công an TPHCM đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, cướp giật

Sáng 2-7, HĐND TPHCM, Đài truyền hình TPHCM, Sở TT-TT TPHCM tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” với chủ đề “Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM”. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại chương trình, cử tri Hoàng Thị Lợi (quận 1) cho rằng TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước nhưng vẫn còn tình trạng cướp giật trên đường phố, chèo kéo hàng rong, móc túi khách du lịch. Việc này làm ảnh hưởng đến hình ảnh một thành phố an toàn, đáng sống trong mắt người dân và du khách. Hiện Công an TPHCM đã có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này?

Còn theo cử tri Hoàng Ngọc Hải (quận 1), thời gian qua, tình trạng lừa đảo trên mạng viễn thông có chiều hướng gia tăng, mạo danh cơ quan chức năng để thực hiện các hành vi lừa đảo. Cử tri này đặt câu hỏi: Khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, biện pháp nào để xử lý những hành vi này?

Chủ động nhận diện các loại hình tội phạm

Trả lời ý kiến cử tri, Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), cho biết thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động nhận diện, rà soát các băng nhóm trộm cắp, cướp giật có tổ chức và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Song song với đó, lực lượng công an cũng chú trọng tấn công mạnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 6 tháng đầu năm, tội phạm trộm cắp xảy ra 1.238 vụ, giảm 207 vụ so với 6 tháng trước; tội phạm cướp giật có 350 vụ, giảm 44 vụ.

Về tội phạm "tín dụng đen", Công an TPHCM đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ) tổ chức các hoạt động tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định. Hơn 200 lượt ra quân tháo gỡ, bóc xóa các sản phẩm quảng cáo đã được tổ chức tại các quận huyện, phường xã.

Trong 2 tháng ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý 43 trường hợp vi phạm từ thông tin trên các biển quảng cáo, lên danh sách 367 số điện thoại ghi trên tờ rơi cho vay tài chính, xác minh hơn 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen; khởi tố 6 vụ án với 32 bị can.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hoạt động quảng cáo cá cược bóng đá, cho vay phục vụ cá cược, rà soát danh sách các đối tượng hoạt động lô đề, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng để truy xét toàn bộ đường dây

Về tội phạm thông qua mạng viễn thông, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Võ Minh Thành cho biết, theo quy định pháp luật, các nhà mạng viễn thông phải đảm bảo giải pháp an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng. Hằng năm, cơ quan chức năng đều kiểm tra, thanh tra các nhà mạng về việc đảm bảo dữ liệu cá nhân người dùng. Đồng thời, Sở TT-TT TPHCM cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân lên các trang mạng xã hội, các hội nhóm rao vặt.

Kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với các hành vi vi phạm

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, nhìn nhận, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM gặp nhiều khó khăn đã tác động đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian qua, lực lượng công an TPHCM đã phát huy tính chủ động, nhận diện sớm các hành vi phạm tội để xây dựng phương án phòng ngừa. Lực lượng công an TPHCM kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng trước các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM và các cấp đã tập trung điều tra, truy xét, xử lý nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

Về các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, Công an TPHCM tiếp tục nâng cao công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn và trên không gian mạng. Trong đó, Công an TPHCM sẽ tập trung đấu tranh mạnh tội phạm ma túy, cướp giật; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện để ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đảm bảo PCCC.

Đồng thời, huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép; tấn công mạnh các lò độ xe.

Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành lực lượng xử lý các tình huống nhanh nhất, đảm bảo lực lượng tuần tra 24/24 giờ, nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Kết luận tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM, Công an TPHCM và các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp, nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm. Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM tiếp tục chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự cùng với nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị rà soát chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các chế độ, chính sách nhằm động viên các tập thể, cá nhân trong tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.