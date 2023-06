Công an TPHCM triệt phá nhiều chuyên án lớn

Chiều 30-6, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023 với sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Công an TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu kịp thời lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP nhiều chủ trương, quyết sách phù hợp trên các lĩnh vực nhằm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và pháp chế…

Chú trọng công tác phòng ngừa, răn đe, đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội. Đặc biệt là tội phạm "đường phố", các loại tội phạm liên quan "tín dụng đen", đòi nợ thuê "núp bóng" các công ty tài chính, công ty luật; tập trung triệt phá tội phạm về ma túy, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

Qua đó, Công an TPHCM đã xác lập, khám phá nhiều chuyên án lớn, đạt kết quả cao được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố khen thưởng và được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công an TPHCM đã điều tra, khám phá 1.645/2.812 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 58,5%), bắt 2.511 đối tượng; đấu tranh làm tan rã 34 băng nhóm tội phạm, bắt 134 đối tượng, đang tập trung đấu tranh 17 băng nhóm, 69 đối tượng; phát hiện, đấu tranh 707 vụ, 724 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

Triệt phá 1.084 vụ, 2.290 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ khối lượng lớn ma túy các loại, cùng nhiều vũ khí và công cụ, phương tiện liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý 556 vụ vi phạm pháp luật về môi trường…

Tập trung quản lý, điều tiết, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp trong chấp hành các quy định về PCCC; đảm bảo tiến độ Đề án 06 của Chính phủ; thực hiện hiệu quả các cao điểm về cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến…

Bên cạnh đó, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy; tập trung rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng về cơ sở; đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương.