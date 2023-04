Công an TPHCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-01S

Chiều 1-4, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám xét Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-01S.

Theo đó, từ sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã có mặt tại TTĐK 50-01S nằm ở Lô số 13 Đường số 7 KCN Tân Tạo mở rộng thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM. Người ra vào đều được giám sát, kiểm tra kỹ lưỡng.

Toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa, nhiều phương tiện đến đăng kiểm đều được lực lượng chức năng hướng dẫn sang trung tâm khác.

Hơn 14 giờ cùng ngày, Công an vẫn đang khám xét bên trong TTĐK này. Công an cho biết, việc khám xét là quá trình điều tra mở rộng vụ sai phạm tại các TTĐK ở TPHCM và nhiều tỉnh thành.

Trước đó, ngày 29-3, Công an quận 11 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám xét TTĐK 50-02S. Liên quan đến vụ án sai phạm này, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an ở 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh khác nhau.