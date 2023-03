Công an khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-02S tại TPHCM

Chiều 29-3, Công an quận 11 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã khám xét Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-02S.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP vào lúc 15 giờ 40 cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã có mặt tại TTĐK 50-02S nằm trên đường Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, TPHCM. Người ra vào đều được giám sát, kiểm tra kỹ lưỡng.

Toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa, nhiều phương tiện đến đăng kiểm đều được lực lượng chức năng hướng dẫn sang trung tâm khác.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện khám xét.

Nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, việc khám xét là quá trình điều tra mở rộng vụ sai phạm tại các TTĐK ở TPHCM và nhiều tỉnh thành.

Anh H.H. (sinh năm 1976, ngụ quận 11) cho biết, anh đưa xe tới đăng kiểm tại đây nhưng khi tới đây thì công an không cho vào và yêu cầu anh đưa xe tới nơi khác để đăng kiểm.

Trước đó, chiều 28-3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an ở 32 địa phương đã khởi tố đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh khác nhau.

Bước đầu làm rõ, giai đoạn 2018-2022, các nghi phạm đã cấu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo ô tô có trụ sở ở 18 tỉnh thành để kiểm định cho gần 40.000 xe cơ giới, trong số này có nhiều xe không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp giấy phép để thu lợi bất chính.

Về việc báo chí phản ánh tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã điều động nhiều cán bộ đăng kiểm đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ.