Công an TPHCM phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho công an 17 phường và 63 xã, thị trấn

Công an TPHCM phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức; 63 xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè.

CSGT TPHCM hướng dẫn người dân làm thủ tục

Ngày 3-3, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM tiếp tục phân cấp đăng ký, cấp biển số xe cho công an các phường, xã, thị trấn. Việc này nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân về đăng ký xe khi không còn tổ chức công an cấp huyện.

Cụ thể, đối với công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức (nơi trước đây Công an quận, TP Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ đăng ký mô tô) được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương và các phường thuộc quận, TP Thủ Đức chưa được phân cấp đăng ký xe.

Công an 17 phường thuộc các quận, TP Thủ Đức

Với công an 63 xã, thị trấn đã được phân cấp đăng ký xe mô tô thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè được phân cấp bổ sung đăng ký, cấp biển số xe ô tô, xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại địa phương.

Công an 63 xã, thị trấn đã được phân cấp đăng ký xe mô tô thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè

Như vậy, ngoài việc thực hiện đăng ký phương tiện lần đầu toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, người dân có thể đăng ký trực tiếp tại công an cấp xã để được giải quyết.

CHÍ THẠCH