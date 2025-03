Cấp giấy hẹn cho người dân khi chưa in được giấy phép lái xe

Bộ Công an sẽ giao các đơn vị chức năng cấp giấy hẹn để người dân tham gia giao thông khi chưa in được giấy phép lái xe, đồng thời tích hợp giấy phép điện tử cho người dân trên các ứng dụng VNeID.

Làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe cho công dân. Ảnh: TTXVN

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, hiện nay phôi để phục vụ công tác cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân đang thiếu.

Theo báo cáo của Sở GTVT TPHCM, tính đến ngày 10-2, Thành phố đang thiếu 172.800 phôi giấy phép lái xe, chưa kể các địa phương khác. Khi tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe, Bộ Công an phải thay đổi mẫu phôi, màng bảo an...

Những nguyên vật liệu này được đặt nhập khẩu từ nước ngoài, vì vậy cần thời gian 3-4 tháng để có thể cấp được giấy phép lái xe theo mẫu phôi của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở dữ liệu về cấp giấy phép lái xe đang quản lý 60,4 triệu giấy phép lái xe, việc tiếp nhận số lượng rất lớn dữ liệu trong thời gian ngắn với khối lượng công việc nhiều nên không thể tránh khỏi những hạn chế.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉnh sửa, nâng cấp và xây dựng mới phần mềm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và công tác tổ chức thực hiện; đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng thống nhất trong cả nước. Bộ cũng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Hướng dẫn người dân đăng ký làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID. Ảnh: TTXVN

Người dân có thể nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại nơi có đặt điểm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và có thể đăng ký tham gia sát hạch tại bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc sau khi học xong các khóa đào tạo lái xe, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và nơi đào tạo như hiện nay.

Nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, Bộ Công an sẽ giao các đơn vị chức năng cấp giấy hẹn để người dân tham gia giao thông trong thời gian chưa in được giấy phép lái xe, đồng thời tích hợp giấy phép lái xe điện tử cho người dân trên các ứng dụng VNeID, ứng dụng của lực lượng Cảnh sát Giao thông (VNTraffic) để phục vụ công tác quản lý nhà nước của lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định, giấy phép lái xe của người dân đã được cấp trước đó khi tham gia giao thông vẫn được sử dụng bình thường và chỉ phải đổi giấy phép lái xe khi sắp hết hạn và nếu có nhu cầu đổi sang giấy phép lái xe do Bộ Công an cấp.

Nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe đã được Bộ GTVT bàn giao cho Bộ Công an từ ngày 27-2, Bộ Công an chính thức triển khai nhiệm vụ này từ ngày 1-3. Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Cục Đường bộ Việt Nam, cấp tỉnh giao Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng Sở GTVT.

Liên quan đến thủ tục và cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi giấy phép lái xe, theo Cục Cảnh sát Giao thông, cơ bản giữ nguyên các thành phần hồ sơ khi Bộ Công an tiếp nhận chuyển giao.

Người dân có thể làm các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe bình thường trong giai đoạn này. Có hai hình thức tiếp nhận là tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ, giảm tối đa việc xuất trình các hồ sơ, giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục đổi, cấp lại giấy phép lái xe; tự động tích hợp giấy phép lái xe của người dân khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại lên các ứng dụng trên môi trường điện tử để làm tài nguyên cho việc cấp đổi lần sau.

Mặt khác, Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế để cung cấp Giấy khám sức khỏe điện tử. Khi giấy phép lái xe sắp hết hạn, người dân chỉ cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tờ khai đề nghị cấp, đổi giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức in và trả giấy phép lái xe trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại Phòng Cảnh sát Giao thông hoặc Công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.

Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, về cơ bản trước mắt giữ nguyên trạng hệ thống dữ liệu, phần mềm quản lý sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe của ngành Giao thông Vận tải.

Bộ Công an tổ chức thực hiện sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân ngay sau khi tiếp nhận. Số liệu thống kê trong ngày đầu ngành công an tiếp nhận nhiệm vụ này (ngày 1-3-2025) cho thấy, các địa phương đã nhận được 391 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp là 344 hồ sơ, tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công là 47 hồ sơ.

Kể từ tuần tới, lực lượng công an sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cả vào ngày thứ Bảy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Ngành công an đang tổ chức vận hành hệ thống phần mềm và chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ người dân từ ngày 3-3.

TTXVN