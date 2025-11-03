Công an TPHCM tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cơ sở

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, đặc khu ngay từ cơ sở.

Ngày 3-11, Công an TPHCM khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, đặc khu thuộc lực lượng Công an thành phố năm 2025.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 3-11 đến ngày 13-12, gồm 12 lớp (mỗi lớp 3 ngày), với sự tham gia của 5.183 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường, đặc khu phụ trách công tác PCCC và CNCH.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Các học viên sẽ được báo cáo viên truyền đạt, cập nhật nhiều kiến thức, nội dung trọng tâm xoay quanh 6 chuyên đề chuyên sâu về công tác PCCC và CNCH như: Quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống và phương tiện PCCC; quy định pháp luật về công tác kiểm tra an toàn PCCC; công tác nghiệp vụ cơ bản; hồ sơ nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý PCCC đối với địa bàn, cơ sở; công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH...

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, góp phần xây dựng lực lượng công an cấp xã chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĂN ANH