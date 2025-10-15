Chủ nhà trọ, quán ăn, cơ sở kinh doanh vận tải ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC

Chiều 15-10, Công an phường Lái Thiêu phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC - CNCH khu vực 30 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TPHCM) và Đội Cảnh sát giao thông Trạm Bình Triệu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về an toàn PCCC, an toàn giao thông đến khoảng 300 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở trọ ở phường.
Cán bộ tuyên truyền Đội Cảnh sát giao thông Trạm Bình Triệu đã tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông.
Từ những tình huống thực tế, cán bộ tuyên truyền khuyến cáo chủ các cơ sở kinh doanh vận tải, quán ăn, nhà trọ cần tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên, khách hàng thực hiện đúng quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Nội dung tuyên truyền còn tập trung vào tình huống xảy ra do chập điện, rò rỉ khí gas, hút thuốc trong nhà kho, văn phòng làm việc, quán ăn dẫn đến cháy, nổ... và các biện pháp thoát nạn hoặc tham gia cứu người.