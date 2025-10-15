Phòng cháy chữa cháy

Chủ nhà trọ, quán ăn, cơ sở kinh doanh vận tải ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC

Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) phối hợp tổ chức cho chủ cơ sở kinh doanh vận tải, quán ăn, cơ sở nhà trọ trên địa bàn ký cam kết thực hiện các biện pháp an toàn cháy, nổ và an toàn giao thông. 

Chiều 15-10, Công an phường Lái Thiêu phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC - CNCH khu vực 30 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TPHCM) và Đội Cảnh sát giao thông Trạm Bình Triệu (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về an toàn PCCC, an toàn giao thông đến khoảng 300 chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở trọ ở phường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật về PCCC, an toàn giao thông

Cán bộ tuyên truyền Đội Cảnh sát giao thông Trạm Bình Triệu đã tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ các cơ sở nhà trọ, quán ăn, kinh doanh vận tải tham dự buổi tuyên truyền

Từ những tình huống thực tế, cán bộ tuyên truyền khuyến cáo chủ các cơ sở kinh doanh vận tải, quán ăn, nhà trọ cần tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên, khách hàng thực hiện đúng quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nội dung tuyên truyền còn tập trung vào tình huống xảy ra do chập điện, rò rỉ khí gas, hút thuốc trong nhà kho, văn phòng làm việc, quán ăn dẫn đến cháy, nổ... và các biện pháp thoát nạn hoặc tham gia cứu người.

