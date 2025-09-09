Khánh Hòa siết chặt công tác PCCC tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Sau vụ cháy xảy ra tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Nha Trang tối 6-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đặc biệt đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh – nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Ngày 9-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Vụ cháy thiêu rụi cơ sở kinh doanh tại phường Nha Trang, tối 6-9. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) qua các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như trực tiếp tại khu dân cư, cơ sở sản xuất, hộ gia đình. Đồng thời, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tắt thiết bị khi không cần thiết, tránh tình trạng quá tải gây chập cháy.

Đối với UBND cấp xã, cần chủ động kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về PCCC và CNCH; tăng cường quản lý, giám sát đối với nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trường hợp vi phạm phải kiên quyết xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”…

Vụ cháy thiêu rụi cơ sở kinh doanh tại phường Nha Trang, tối 6-9. Ảnh: HIẾU GIANG

Riêng vụ cháy ngày 6-9, UBND tỉnh giao Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Đồng thời, tổ chức họp rút kinh nghiệm, kịp thời động viên, khen thưởng lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn.

Các lực lượng PCCC – CNCH được yêu cầu luôn trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện và lực lượng để ứng phó hiệu quả các tình huống cháy, nổ và tai nạn xảy ra trên địa bàn.

Cơ sở kinh doanh tại phường Nha Trang sau vụ cháy xảy ra tối 6-9. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, như Báo SGGP đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 6-9, một cơ sở kinh doanh trên đường Thái Nguyên (phường Nha Trang) xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm thiêu rụi phần lớn tài sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực.

HIẾU GIANG