Chiều 16-12, Đoàn Công an TPHCM do Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam và Bộ đội Biên phòng TPHCM nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2024).

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố

Tại các nơi thăm, Đại tá Nguyễn Đình Dương đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng Công an thành phố với các đơn vị. Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, chúc đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Dương mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hơn nữa trên các mặt công tác; góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đem lại bình yên và hạnh phúc cho người dân.

