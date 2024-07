Đã thu nhận hơn 260.000 hồ sơ cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

Đến hết ngày 16-7, công an các địa phương đã tiếp nhận hơn 913.600 hồ sơ, trong đó, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi đạt hơn 260.000 hồ sơ; cấp căn cước cho công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đạt hơn 237.000 hồ sơ; cấp căn cước cho công dân trên 14 tuổi đạt hơn 415.600 hồ sơ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C06 tại hội nghị

Ngày 18-7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm theo hình thức trực tuyến tới công an các địa phương.

Theo C06, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an làm việc trực tiếp với các ban, bộ, ngành, địa phương và có văn bản đôn đốc các nhiệm vụ chậm tiến độ, điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06.

Hiện nay, C06 phối hợp Văn phòng Chính phủ hoàn thành kết nối 63/63 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, 21/21 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ với VNeID thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tổ chức triển khai thu nhận và cấp trên 88 triệu Thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân có đủ điều kiện trên toàn quốc; thu nhận trên 75,7 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 55,25 triệu tài khoản định danh điện tử, tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhận đạt 72,98%.

Hiện nay, C06 đã tiếp nhận hơn 150 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận căn cước từ công an các địa phương, trong đó đã in 110 giấy chứng nhận. Bên cạnh các nhiệm vụ trên, thời gian qua, C06 cùng với công an các địa phương, đơn vị vận động, thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng C06 đề nghị lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ và tham mưu triển khai hiệu quả, nhất là phối hợp các đơn vị xây dựng Luật Dữ liệu, xây dựng quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, về cấu trúc, thông điệp dữ liệu trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia… tiếp tục phát triển các tiện ích trên ứng dụng VNelD phục vụ người dân.

ĐỖ TRUNG