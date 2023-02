Công an TPHCM phải xây dựng thành công 19 Công an phường điển hình trong năm 2023

Ngày 8-2, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an TPHCM để kiểm tra công tác nhân rộng xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” gọi tắt là Công an phường điển hình năm 2023.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an 21 quận huyện và TP Thủ Đức.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ 249 Công an phường trên địa bàn TPHCM, Công an TPHCM đã lựa chọn 19 đơn vị công an phường và tập trung triển khai xây dựng công an phường điển hình năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, công tác tham mưu, tổ chức của công an các địa phương trong thực hiện chủ trương còn chậm. Tại buổi làm việc, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM cũng nêu các thuận lợi, khó khăn, các tiêu chí cần đạt được, những vấn đề thực tiễn đặt ra khi xây dựng đơn vị công an phường điển hình. Đặc biệt là các phương án để thực hiện và hoàn thiện từng tiêu chí cụ thể trong 22 tiêu chí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá cao sự chủ động và đồng tình việc Công an TPHCM đã sớm rà soát, đánh giá tổng thể lựa chọn được 19 công an phường để triển khai xây dựng công an phường điển hình năm 2023. Ngoài ra, Công an TPHCM cũng có kế hoạch triển khai nhân rộng xây dựng công an phường điển hình theo lộ trình từng năm đến năm 2030.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc xây dựng công an phường điển hình có vai trò rất quan trọng, là cơ sở tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại. Đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an làm tham mưu, nòng cốt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng Công an phường điển hình, Thứ trưởng chỉ đạo Công an TPHCM cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo, tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết, UBND TPHCM phê duyệt Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình trên địa bàn thành phố”. Đây là một nội dung rất quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể có căn cứ, cơ sở để triển khai thực hiện. Từ đó có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình.

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thường xuyên phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, có hình thức hỗ trợ hiệu quả cho Công an TPHCM trong quá trình triển khai, xây dựng Công an phường điển hình, nhất là ba vấn đề đang gặp phải là về nhân sự, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TPHCM phải huy động tất cả nguồn lực, tập trung nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế để trở thành địa phương đi đầu cả nước xây dựng thành công 19 Công an phường điển hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã tới kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế tại trụ sở Công an phường 4 (quận Tân Bình) và Công an phường 2 (quận 3). Đây là 2 trong 19 đơn vị mà Công an TPHCM lựa chọn để tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM xây dựng Công an phường điển hình đợt này.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công an đã nghe Công an quận, phường báo cáo tình hình thực tế, nêu các khó khăn và hạn chế của Công an 2 phường trong việc hoàn thành 22 tiêu chí quy định tại Bộ tiêu chí tạm thời về xây dựng thí điểm Công an phường điển hình của Bộ Công an. Trưởng Công an 2 phường đã báo các vấn đề khó khăn đang gặp phải về nhân sự, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư.