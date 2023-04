Tuổi trẻ Công an TPHCM và Thành đoàn TPHCM phối hợp phòng chống tội phạm

Công an TPHCM đã phối hợp với Thành đoàn TPHCM gặt hái được nhiều thành công, mang lại giá trị to lớn. Đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, gây phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân.

Chiều 12-4, Công an TPHCM phối hợp cùng Thành Đoàn TPHCM tổ chức Lễ khánh thành thư viện Công an TPHCM và không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Tuổi trẻ Công an TPHCM; Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 đơn vị; Lễ ra mắt CTTN “Ứng dụng Bản đồ số tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TPHCM phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự thuộc Công an TPHCM (còn gọi là Tổ công tác 363) và chương trình đối thoại giữa lãnh đạo 2 đơn vị với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Công an TPHCM năm 2023.

Tham dự có các đồng chí: Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cùng nhiều đơn vị có liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, nhiều năm qua, Công an TPHCM luôn quan tâm, đầu tư và chú trọng công tác phối hợp với Thành đoàn TPHCM.

Tiêu biểu như, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện 1.414 buổi tuyên truyền, tọa đàm pháp luật; tổ chức 10 chương trình “Học làm chiến sĩ Công an”, “Học làm chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy”; tổ chức 12 “Hành trình niềm tin”, hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, hỗ trợ nghề nghiệp cho hơn 900 lượt can phạm, phạm nhân chấp hành án phạt tù tại các Trại tạm giam thuộc Công an TPHCM…

Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, thời gian tới đơn vị sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa lực lượng công an và Thành đoàn TPHCM; nâng tầm, nâng chất các hoạt động, phối hợp, lãnh chỉ đạo, đảm bảo gắn liền, thiết thực đối với tình hình xã hội cũng như là nhu cầu thực tế, hợp pháp của thanh thiếu niên, nhân dân thành phố.

Đặc biệt trong các công tác tuyên truyền pháp luật, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát huy vai trò của thanh niên trong xung kích đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc tại địa bàn cơ sở, chăm lo cho thế hệ thanh thiếu nhi, đời sống của nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Công an TPHCM phối hợp cùng Thành đoàn TPHCM tổ chức Lễ khánh thành thư viện Công an TPHCM và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Tuổi trẻ Công an TPHCM; Lãnh đạo 2 đơn vị đã đối thoại với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Công an TPHCM năm 2023.