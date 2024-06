Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An họp mặt Công an tỉnh Svay Riêng, Campuchia

Chiều 27-6, tại trụ sở thị ủy Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức buổi họp mặt giữa Ban giám đốc Công an TPHCM (CATP), Ban giám đốc Công an tỉnh Long An với đại diện Ty Công an tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Hoạt động được tổ chức trong dịp kỷ niệm 57 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia (24-6-1967 – 24-6-2024).

Quang cảnh buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định, đây là dịp đặc biệt để gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an 2 nước nói chung và Công an 3 tỉnh, thành phố nói riêng.

Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh Long An, Công an TPHCM với Ty Công an tỉnh Svay Riêng đã có nhiều thoả thuận, phối hợp, hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Những kết quả đó, khẳng định được sự tin cậy, hiểu biết nhau hơn trong công tác phối hợp từ phía lực lượng Công an 3 tỉnh, thành phố. Cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao từ phía Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và sự hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn từ phía các đơn vị trực thuộc 2 Bộ và lãnh đạo 2 địa phương giáp biên.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong thời gian qua, tình hình các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm xuyên quốc gia có nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa đa chiều đối với hòa bình, an ninh quốc tế. Vì vậy, nhiệm vụ hợp tác an ninh, chia sẻ thông tin tội phạm là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần vào việc duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo ổn định an ninh ở cả hai nước.

“Trên tinh thần đó, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương Quốc Campuchia tiếp tục được thắt chặt, tạo cơ sở cho việc thiết lập, xây dựng mối quan hệ giữa Công an TPHCM và Công an tỉnh Svay Riêng”, Trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt

Ngoài ra, Giám đốc CATP cũng khẳng định, việc đảm bảo giữ vững trật tự, an ninh tại những nơi đặt trụ sở của Tổng lãnh sự quán, Thương vụ Campuchia tại TPHCM là nhiệm vụ được CATP đặc biệt quan tâm. Để giữ vững an ninh trật tự, trong thời gian tới, Giám đốc CATP mong muốn tiếp tục phát huy công tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm; trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra các đường dây, băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia với Công an các tỉnh, thành của Campuchia, đặc biệt là các tỉnh giáp biên như Svay Riêng.

“Tôi mong rằng, Bộ Nội vụ Campuchia nói chung và Công an các tỉnh, thành của Campuchia nói riêng, trong đó có Công an tỉnh Svay Rieng sẽ tiếp tục hợp tác trong chia sẻ thông tin tội phạm, đảm bảo giữ vững tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển ổn định theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu.

Tại buổi họp mặt, CATP chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Long an trao tặng 2 xe mô tô dẫn đoàn cho Công an tỉnh Svay Riêng nhằm góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Svay Riêng.

CATP chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Long an trao bảng tượng trưng 2 xe mô tô dẫn đoàn đến Công an tỉnh Svay Riêng

Bên cạnh đó, Công an TPHCM, Công an tỉnh Long An đã trao tặng đến các thành viên trong đoàn công tác của Công an Campuchia những món quà lưu niệm. Đáp lại tình cảm trọng thị của Ban Giám đốc CATP và Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An, đoàn công tác Công an Campuchia cũng gửi tới các đồng chí lãnh đạo những món quà lưu niệm chân tình.

ĐỨC NAM – NGUYỄN TRANG