Công bố Diễn đàn và Triển lãm quốc tế về Đổi mới sáng tạo – InnoEx 2025

InnoEx 2025 sẽ được tổ chức tại TPHCM vào ngày 21 và 22-8-2025.

InnoEx là sự kiện quốc tế thường niên về đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển bền vững, do Hội Doanh nhân Trẻ TPHCM (YBA), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp TPHCM (BSSC) và Công ty Cổ phần Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP phối hợp tổ chức.

Trải qua hơn một thập kỷ đồng hành cùng hệ sinh thái đổi mới, InnoEx đã trở thành nền tảng kết nối thực tiễn giữa doanh nghiệp, công nghệ và tăng trưởng đổi mới tại khu vực.

Đặc biệt, năm 2025, InnoEx còn vinh dự trở thành một trong các kênh đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam, phối hợp cùng Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam để tiếp thu các sáng kiến, hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức quốc tế, nhằm đóng góp cho quá trình xây dựng và thực thi các chính sách đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Với vai trò là Đối tác chiến lược của InnoEx 2025, bà Nguyễn Thanh Thảo, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Cấp cao tại Qualcomm chia sẻ: “Qualcomm đồng hành cùng hệ sinh thái đổi mới Việt Nam thông qua nhiều sáng kiến chiến lược. Là đối tác chiến lược của InnoEx, Qualcomm không chỉ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong kỷ nguyên kết nối toàn cầu, mà còn thể hiện cam kết lâu dài thông qua việc đầu tư vào trung tâm R&D đặt tại Việt Nam”.

Chủ đề chính thức năm nay: “Shaping the Future Economy: From Data to Digital Assets” (Định hình nền kinh tế tương lai: Từ Dữ liệu đến Tài sản số), phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy tăng trưởng. Trong bối cảnh công nghệ đang tái định hình cách chúng ta sản xuất, vận hành và tạo giá trị, InnoEx 2025 không chỉ đặt ra câu hỏi doanh nghiệp cần làm gì với dữ liệu, mà quan trọng hơn hướng đến dữ liệu, quy trình, con người và thương hiệu là những tài sản quan trọng mà doanh nghiệp có thể tận dụng để phát triển bền vững.

“Đây là thời điểm các doanh nghiệp không chỉ cần áp dụng công nghệ, mà phải thực sự làm chủ dữ liệu, và từng bước hình thành các “tài sản số” có khả năng định giá và tạo nên sự tăng trưởng dài hạn”, bà Trương Lý Hoàng Phi, CEO IBP, Trưởng Ban Tổ chức InnoEx chia sẻ.

