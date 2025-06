Sơn Tùng M-TP đồng hành OPPO Reno14 Series: Những phiên bản tốt nhất gặp nhau

Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu đồng hành cùng Reno14 Series.

Sự kết hợp lần này đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa hai bản thể, một chuyên gia chân dung AI và một biểu tượng văn hóa đại chúng, tại thời điểm cả hai đang là phiên bản rực rỡ nhất của chính mình.

Nhìn lại hành trình âm nhạc xuyên suốt hơn 1 thập kỷ, Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ tự bó buộc bản thân trong một thể loại hay phong cách cụ thể. Khi công chúng đã nhớ đến anh qua những ca khúc R&B, pop ballad, EDM bắt tai, dễ nghe như Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu…, Sơn Tùng M-TP bất ngờ mạo hiểm khi ra mắt Lạc trôi, đánh dấu bước ngoặt thay đổi toàn diện về hình ảnh, chất nhạc chưa từng làm trước đây.

Qua lăng kính Reno14 Series, hình ảnh Sơn Tùng M-TP càng trở nên gần gũi hơn, chân thực hơn đến khán giả

Sơn Tùng M-TP tiếp tục mở ra giai đoạn mới cho phong cách âm nhạc khi xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ mang nhiều chiều sâu, suy tư hơn với Nơi này có anh, Chạy ngay đi, Hãy trao cho anh… Tính “cá nhân” càng được thể hiện rõ ràng hơn trong những sáng tác There’s no one at all, Making My Way, Chúng ta của hiện tại, Đừng làm trái tim anh đau…

Gần đây, chân dung về một hình tượng văn hóa cho giới trẻ dần rõ ràng hơn khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong những hình ảnh gần gũi và chân thật hơn, như ngồi trà đá vỉa hè ở phố Bà Triệu, đi dạo xích lô quanh Hồ Tây, nhâm nhi cà phê bệt nhà thờ Đức Bà hay ôm dưa hấu check-in chợ Bến Thành.

Nếu Sơn Tùng M-TP được xem là biểu tượng đại chúng trong văn hóa của thế hệ mới, thì OPPO cũng đang trong hành trình theo đuổi sứ mệnh “Công nghệ vì Con người, Tử tế vì Thế giới”, nỗ lực mang những công nghệ hiện đại đến gần hơn với người dùng đại chúng, phục vụ mọi nhu cầu, tác vụ hàng ngày.

OPPO Reno14 Series

Mỗi sự đổi mới về công nghệ trên từng thế hệ Reno là minh chứng rõ nhất cho tinh thần sáng tạo, cách tân và luôn làm mới mình của OPPO. Sau 6 năm trình làng tại Việt Nam, Reno Series trở thành một trong những thế hệ smartphone được đón chờ nhất, từ thiết kế đón đầu xu hướng đến loạt cải tiến công nghệ mang tính đột phá, đặc biệt là những công nghệ camera phù hợp thị hiếu và nhu cầu của người dùng trẻ.

Khi ngành công nghệ dần chuyển mình sang kỷ nguyên AI, OPPO đã đã tiên phong đón đầu cuộc cách mạng mới khi tích hợp những tính năng AI thực tế không chỉ trên những thế hệ cao cấp mà còn ở dòng sản phẩm Reno Series. Với quan điểm smartphone là thiết bị AI cá nhân quan trọng nhất, hãng tích hợp AI tạo sinh vào toàn bộ danh mục sản phẩm của mình. OPPO cũng thúc đẩy sự chuyển đổi toàn diện hệ sinh thái điện thoại AI, trao quyền cho người dùng tận dụng tối đa tiềm năng của AI bởi hãng tin rằng kỷ nguyên điện thoại AI sẽ mang đến những thay đổi tích cực cho cuộc sống của người dùng.

Tất cả nỗ lực này đều hướng đến hiện thực hóa sứ mệnh “mang AI đến gần hơn với người dùng”. Điều này chính thức đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Reno Series với định vị mới “Chuyên gia chân dung AI”. Viết tiếp hành trình ấy, OPPO Reno14 Series hứa hẹn là thế hệ “Chuyên gia chân dung AI” toàn diện nhất khi trao quyền cho người dùng với những trải nghiệm đột phá đến từ loạt tính năng AI tiên tiến cùng thiết kế thời thượng.

Sự kiện ra mắt OPPO Reno14 Series sẽ diễn ra vào ngày 1-7-2025. Tại đây, sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP hứa hẹn là điểm nhấn đặc biệt với vai trò một biểu tượng đại chúng được khơi mở và tiếp sức bởi thế hệ Reno mới nhất. Qua đó, OPPO mong muốn truyền cảm hứng cho giới trẻ về tinh thần tự do, đa sắc và không ngừng kiến tạo phiên bản tốt nhất, chân thật nhất của chính mình...

