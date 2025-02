Công khai các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để xã hội cảnh giác, phòng ngừa

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 1-2025, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, cử tri và nhân dân cả nước đã đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới, tạo khí thế và động lực mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm.

“Cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã làm xuyên tết, xuyên đêm, xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với các hành vi vi phạm. Qua đó, làm tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, tỷ lệ tai nạn giao thông và số trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 giảm so với cùng kỳ năm ngoái”, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nêu rõ.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo tại phiên họp

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần được các cơ quan chức năng quan tâm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân tiếp tục lo lắng về tình trạng ngộ độc thực phẩm; mất an toàn lao động còn xảy ra; một số vụ cháy rừng, cháy nhà dân sinh gây thiệt hại lớn về tài sản; tình hình dịch bệnh trong và sau tết; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu xuân và các lễ hội tại các địa phương…

Trưởng Ban Dân nguyện cũng cho biết, trong tháng 1, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với tháng 12-2024. Tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và TPHCM, các cơ quan đã tiếp 420 lượt với 1.096 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 420 vụ việc và có 33 lượt đoàn đông người. Trong đó, có 4 vụ việc khiếu kiện đông người phát sinh mới cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã thông tin thêm về tình hình tội phạm trên không gian mạng đã diễn ra và có xu hướng gia tăng trong thời gian qua. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, đây là tình trạng nan giải, có tính chất toàn cầu. Tội phạm trên không gian mạng sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng, có sự cấu kết trong cả trong nước và nước ngoài. Theo Thứ trưởng Trần Quốc tỏ, tuy Bộ Công an đã triển khai phòng ngừa bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhưng cả xã hội đều cần nâng cao cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, UBTVQH đánh giá cao sự cố gắng của Ban Dân nguyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai công tác dân nguyện của Quốc hội ngày càng đi vào nề nếp.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát hoạt động tuyển sinh, qua đó cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cần tiếp tục nghiên cứu đảm bảo công khai, minh bạch. Triển khai thực hiện Thông tư của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm; tiếp tục tập hợp dư luận để có sự điều chỉnh, tránh xảy ra tiêu cực.

UBTVQH cũng đánh giá cao việc tổ chức đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.

“Bộ Công an cần nghiên cứu công khai các thủ đoạn lừa đảo qua mạng, tuyên truyền rộng rãi cho người dân về tác hại để người dân chủ động phòng tránh. Các cơ quan Trung ương, địa phương tăng cường tuyên truyền để thấy rõ tính chất của tội phạm an ninh mạng, bởi đây là loại tội phạm công nghệ cao, thủ đoạn phức tạp”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG