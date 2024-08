Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ: Nhiều hoạt động tri ân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đại diện Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách

Tuần qua, tại UBND xã Châu Pha, ông Trần Hữu Thanh - Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, cùng đoàn viên, thanh niên công ty thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Lãnh đạo công ty và đại diện Ủy ban nhân dân xã Châu Pha còn đến tận nhà thăm hỏi các bác thương bệnh binh có sức khỏe yếu để trao tận tay những phần quà của công ty. Việc làm này góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên tinh thần các gia đình và chung tay cùng chính quyền chăm lo cho người dân địa phương.

Đoàn đến thăm hỏi và tặng quà tại nhà cho các thương, bệnh binh

Cũng trong dịp này, Đoàn thanh niên của công ty phối hợp với Đoàn thành niên xã Châu Pha đến khảo sát và sửa chữa hệ thống điện, thay đường dây điện mới cho 5 hộ gia đình thương bệnh binh và gia đình có công trên địa bàn xã.

Cùng ngày, Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ phối hợp cùng Đoàn thanh niên thị xã Phú Mỹ tổ chức lễ thắp nến tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng một trong những điểm nhấn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của công ty, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương



Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp sửa điện tại các gia đình chính sách

Q.H