Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam ra mắt sản phẩm mới

Mẫu xe mới nhất đến từ thương hiệu Anh quốc: New MG5 – mẫu xe thiết kế hiện đại, phân khúc Sedan hạng B. Về ngoại thất, xe có kích thước dài, rộng, cao nhất phân khúc, thiết kế năng động với đường dập nổi kép, gương chiếu hậu chỉnh điện. Nội thất cao cấp, tiện nghi, rộng rãi, phù hợp với đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, New MG5 được trang bị nhiều tính năng an toàn cao cấp. Công nghệ an toàn chủ động với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống kiểm soát phanh khi cua CBC, camera 360, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí...

Bên cạnh đó, còn có MG RX5 – mẫu xe thể thao đa dụng SUV hạng C ở mức giá tương đương hạng B. Nổi bật với diện mạo cuốn hút, MG RX5 có đầu xe thiết kế tinh xảo, nội thất xe sang trọng, tạo ra không gian thoải mái nhưng vẫn chăm chút từng chi tiết như vô lăng, ghế bọc da… MG RX5 có động cơ xăng 4 xy lanh, tăng áp, dung tích 1,5L. Tương tự New MG5, MG RX5 được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như chống bó cứng phanh, kiểm soát lực kép, kiểm soát chống lật, phanh tay điện tử… Xe mang đến khả năng bảo vệ toàn diện cho hành khách nhờ khung xe được chế tạo 65% vật liệu là thép độ cứng cao, trang bị 6 túi khí.

Trong dịp này, có sự xuất hiện của mẫu siêu xe thể thao thuần điện, mẫu xe này vừa được giới thiệu tại Hội nghị đại lý toàn cầu MG tổ chức tại Luân Đôn, Anh quốc tháng 6-2023 vừa qua.

Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam trực thuộc Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC Motor). SAIC Motor đứng top 500 các công ty lớn nhất thế giới, theo tạp chí Forbes.