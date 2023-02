CSGT đường thủy TPHCM bắt giữ nhiều mô tô nước vi phạm

Nhóm người lái trong đoàn mô tô nước phát hiện CSGT đường thủy, Công an TPHCM vội tăng tốc bỏ chạy, nhưng bị truy đuổi, tạm giữ nhiều mô tô nước.

Ngày 2-2, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC08B), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ nhiều mô tô nước vi phạm được phát hiện trên địa bàn quản lý.

Trong cao điểm trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023, đơn vị xác định phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn do các phương tiện vui chơi giải trí dưới nước (như mô tô nước) làm thiệt hại về người, tài sản là một trong những ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho người dân tham gia các hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa do đơn vị phụ trách.

Bằng nghiệp vụ, Phòng PC08B phát hiện một đoàn mô tô nước gần 10 phương tiện lạng lách, lưu thông cắt ngang luồng đường thủy và quay vòng với tốc độ lớn trên sông Lòng Tàu - Sông Ngã Bảy, Thiềng Liềng thuộc huyện Cần Giờ, gây mất an toàn giao thông. Phòng PC08B tổ chức chốt chặn, ngăn chặn các mô tô nước để làm việc

Khi nhóm người lái trong đoàn mô tô nước phát hiện CSGT thì vội tách làm 2 tốp tăng tốc bỏ chạy. Khi đến khu vực Ngã ba Đèn Đỏ thuộc tuyến sông Nhà Bè giao nhau với sông Sài Gòn thuộc quận 7, tổ công tác đã đuổi kịp và tạm giữ 3 mô tô nước, 3 người điều khiển đưa về Trạm Cát Lái kiểm tra, lập biên bản.

Một tổ công tác khác tiếp tục truy đuổi và phát hiện 6 phương tiện mô tô nước còn lại tại khu vực tuyến Rạch Cùng, sông Giồng Ông Tố, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. CSGT đã làm việc với người quản lý các phương tiện, kiểm tra phương tiện, kiểm tra hồ sơ để làm rõ các hành vi vi phạm.

Bước đầu CSGT TPHCM xác định một số phương tiện vi phạm quy định về vùng hoạt động của phương tiện, vi phạm về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Trước đó, tháng 5-2022, một vụ tai nạn giao thông đường thủy do mô tô nước đâm vào sà lan trên sông Sài Gòn khiến 2 người chết và hiện nay chưa có tuyến sông nào trên địa bàn Thành phố được cấp phép khai thác khu vui chơi giải trí dưới nước.

Đặc thù của các loại phương tiện mô tô nước là có tốc độ cao, thường có công suất máy trên 300 sức ngựa, lưu thông với tốc độ cao, có nhiều nguy cơ gây nguy hiểm chết người.