Cư dân liên tục bị đe dọa vì đòi quyền lợi

Sống trong sợ hãi

Đầu tháng 2, một phụ nữ đang sinh hoạt dưới sảnh chung cư Era Town Đức Khải thì một nhóm côn đồ bên ngoài xông vào hành hung. Nhiều cư dân phát hiện chạy đến can ngăn nhưng một người trong nhóm vẫn hung hăng chửi bới, tiếp tục hành hung người phụ nữ. Nhận tin báo, lực lượng công an phường có mặt, nhưng sau đó những người này đã rời khỏi hiện trường.

Sự việc diễn ra dưới sự chứng kiến của nhiều cư dân, trong đó có người đã quay lại clip. Sau sự việc, hàng chục cư dân sinh sống tại chung cư cùng nạn nhân tới Công an phường Phú Mỹ và Công an quận 7 trình báo sự việc. Một cư dân cho hay, hầu hết cư dân đều biết nhóm côn đồ trên và cho rằng, nhóm này có liên quan chủ đầu tư. Nguyên do bị hành hung là vì cư dân sinh sống ở chung cư nhiều lần phản đối chủ đầu tư nhiều vấn đề. Thậm chí, nhiều lần họp cư dân ở chung cư, nhiều cư dân bị một số đối tượng được cho là người của chủ đầu tư hành hung…

Trong đó, gia đình anh N.V.S tại tòa nhà A5, chung cư Era Town Đức Khải bị một nhóm người, trong đó có đại diện Ban quản lý (BQL) chung cư kéo đến nhà hăm dọa. Anh S. kể, đầu tháng 12-2022, tòa nhà A3 chung cư tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không thành, do giữa cư dân và chủ đầu tư chưa thống nhất một số nội dung. Thế là, BQL ngắt điện giữa chừng. Sau đó, xảy ra mâu thuẫn trên nhóm chat của chung cư và ông Sơn (Phó trưởng BQL thời điểm đó) dẫn một nhóm người lên nhà anh S. đe dọa vợ và bố của anh S. khi anh không có ở nhà.

Bức xúc của cư dân chung cư Era Town Đức Khải được đẩy lên cao khi BQL tự ý nâng phí quản lý và cắt nước của những hộ dân không đóng phí quản lý, do phản đối việc tăng phí không hợp lý. Ngày 8-1, hàng chục cư dân tòa nhà A4, A5 đến văn phòng BQL để đối chất về việc này. Trong lúc trao đổi, người đàn ông đại diện BQL liên tục chỉ tay vào mặt cư dân nạt nộ, xưng hô mày - tao. “Chúng tôi vẫn đóng tiền nước đầy đủ, chỉ tạm ngưng đóng phí quản lý để đợi làm rõ lý do tăng giá. Thế nhưng BQL ngang nhiên cắt nước, xâm phạm đời sống của cư dân. Không chỉ thế, những người phản đối còn bị ông Sơn (đại diện BQL) nạt nộ, hăm dọa”, một cư dân bức xúc.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Không dừng lại đó, cư dân bất an hơn từ khi chủ đầu tư chuyển “đại bản doanh” về chung cư còn đưa về một nhóm người lạ mặt, xăm trổ, mặc đồng phục đen và trang bị công cụ hỗ trợ, tự xưng là đội an ninh của chủ đầu tư. Nhóm người này còn được bảo vệ chung cư dẫn đến căn hộ của thành viên Ban quản trị (BQT) và một số cư dân phản đối việc thu phí bất hợp lý để... tặng bánh trung thu. Nhóm người này can thiệp vào tất cả cuộc họp của cư dân với BQT hay chủ đầu tư.

Ngày 27-11-2022, tòa nhà A3 tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên dưới sự chứng kiến của đại diện UBND quận 7, phường Phú Mỹ và gần 300 cư dân. Dù không phải bảo vệ của chung cư, không được ủy quyền nhưng nhóm người mặc đồng phục đen trên mang theo công cụ hỗ trợ tự do vào hội nghị. Cũng tại hội nghị, sau phần kiểm tra tư cách, xác minh số phiếu bầu và diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư thì xảy ra bất đồng giữa các bên. Lúc này, đại diện BQT bất ngờ tuyên bố dừng hội nghị. Ngay sau đó, toàn bộ người của chủ đầu tư, BQT, BQL rời khỏi hội nghị, ngắt nguồn điện, khóa 2 cửa, để lại gần 300 cư dân cùng cán bộ phường Phú Mỹ trong sự ngỡ ngàng.

Trước đó, cư dân chung cư này bức xúc trước việc nhiều năm qua, chủ đầu tư không bàn giao 2% quỹ bảo trì, chưa “trả sổ hồng” cho người dân. Cư dân muốn tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu BQT nhưng liên tục bị phía chủ đầu tư, BQL tìm đủ lý do trì hoãn, quậy phá để hội nghị không diễn ra thành công. Bức xúc với những hành động của chủ đầu tư, BQL, cư dân chung cư Era Town Đức Khải căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì, trả sổ hồng và nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng cầu cứu.

Liên quan đến các vấn đề tại chung cư Era Town Đức Khải, lãnh đạo UBND quận 7 cho biết, đã giao Phòng Quản lý đô thị quận xác minh các thông tin cư dân phản ánh để có bước xử lý tiếp theo. Trong khi đó, UBND phường Phú Mỹ, quận 7 cũng đã yêu cầu chủ đầu tư, BQL chung cư và những người có liên quan báo cáo cụ thể việc cư dân bị côn đồ hành hung, bị cắt điện, cắt nước, treo băng rôn tại chung cư... để xác minh, xử lý. UBND phường đã chỉ đạo công an phường tăng cường giám sát, nắm tình hình cụ thể, phối hợp lực lượng an ninh quận đảm bảo tình hình an ninh trật tự; thông tin cho cư dân biết về tiến độ giải quyết tin báo tố giác của người dân và biện pháp xử lý trong thời gian tới.