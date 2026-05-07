Cú hích hạ tầng tuyến metro Hưng Nhơn - Tân An đánh thức tiềm năng cửa ngõ Tây Nam TPHCM

Quy hoạch tỉnh Long An trước đây, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã chính thức “chốt hạ” nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị (Metro) Hưng Nhơn - Tân An đi dọc theo Quốc lộ 1A được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thương huyết mạch, mở ra chu kỳ bứt phá mới cho vùng ven TPHCM và các dự án bất động sản chiến lược như Destino Centro.

Tuyến Metro nối dài – “Xương sống” mới của kết nối vùng

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt đô thị Hưng Nhơn - Tân An là tuyến nối dài của metro số 3A (Bến Thành - Phạm Ngũ Lão - Ngã 6 Cộng Hòa - Hùng Vương - Hồng Bàng - Kinh Dương Vương - Depot Tân Kiên - ga Hưng Nhơn) của TPHCM. Tuyến metro này dự kiến sẽ chạy dọc theo trục hành lang Quốc lộ 1A hiện hữu, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm TPHCM, xuyên qua vùng cửa ngõ phía Tây, đi qua các khu vực phát triển sầm uất của xã Bến Lức, xã Mỹ Yên và vươn đến phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

Quy hoạch tuyến metro này nhằm giải quyết triệt để bài toán ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A, đồng thời rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ các đô thị vệ tinh của Tỉnh Tây Ninh vào trung tâm khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Đáng chú ý, theo định hướng quy hoạch, tuyến metro này sẽ có một nhà ga chiến lược được đặt tại khu vực xã Mỹ Yên. Đây không chỉ là trạm trung chuyển (hub) giao thông quan trọng mà còn đánh dấu bước ngoặt trong định hướng phát triển đô thị vệ tinh giáp ranh TPHCM.

Destino Centro đón sóng hạ tầng

Thực tế cho thấy từ các đô thị phát triển trên thế giới và tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên): Hạ tầng đường sắt đô thị vươn đến đâu, bất động sản dọc tuyến sẽ hình thành nên các “thành phố mới” đến đó. Mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD - Transit Oriented Development) sẽ là xu hướng tất yếu tại khu vực Tây Nam TPHCM trong thập kỷ tới.

Trong bối cảnh đó, khu vực xã Mỹ Yên và mặt tiền hành lang Quốc lộ 1A đang lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư. Với lợi thế quỹ đất còn dư địa phát triển và quy hoạch nhà ga Mỹ Yên đã được định hình, những dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến dự án căn hộ Destino Centro.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay khu vực cửa ngõ giao thương, Destino Centro hưởng lợi trực tiếp từ “siêu hạ tầng” tuyến Metro Hưng Nhơn - Tân An. Khi nhà ga tại Mỹ Yên đi vào hoạt động, cư dân Destino Centro chỉ mất vài phút di chuyển để tiếp cận hệ thống tàu điện hiện đại, từ đó kết nối thẳng đến Phường Sài Gòn - TPHCM mà không phải lo ngại về khói bụi hay kẹt xe.

Không chỉ giải quyết hoàn hảo bài toán “an cư vùng ven, làm việc trung tâm”, sự hiện diện của tuyến Metro và ga Mỹ Yên còn là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá của Destino Centro. Các nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng, bất động sản nằm trong bán kính 1 - 3km quanh các ga metro thường có mức giá bán và biên độ tăng giá cao hơn từ 15% - 25% so với các khu vực khác.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố: pháp lý vững chắc, thiết kế hiện đại, tiện ích đồng bộ và đặc biệt là đòn bẩy từ quy hoạch hạ tầng cấp quốc gia, Destino Centro không chỉ là chốn an cư lý tưởng cho những gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp liền kề, mà còn là “gà đẻ trứng vàng” cho những nhà đầu tư nhạy bén, đón đầu làn sóng TOD tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM.

TUẤN TRƯỜNG