Cục CSGT trao tặng nhiều phần quà cho đồng bào Nam Đông

Ngày 14-5, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Trần Văn Minh và gia đình ông Trần Văn A Hun (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế). Kinh phí xây dựng mỗi căn nhà trị giá 100 triệu đồng, do Cục CSGT hỗ trợ.