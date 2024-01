Cục Thuế Bình Dương đồng hành cùng doanh nghiệp

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu

Theo Cục Thuế tỉnh Bình Dương, năm 2023, đơn vị được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước khoản thu nội địa là 45.250 tỷ đồng, dự toán phấn đấu của HĐND tỉnh là 47.700 tỷ đồng. Trên cơ sở triển khai tốt giải pháp vừa hỗ trợ người nộp thuế, vừa tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, ngành thuế ghi nhận nhiều khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể: tổng thu ngân sách năm 2023 do cơ quan thuế quản lý là hơn 51.100 tỷ đồng, đạt 113% dự toán năm Bộ Tài chính giao, 107,21% so với dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 107,9% so với cùng kỳ. Trong 10/16 khoản thu hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao có: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 106%, thuế thu nhập cá nhân 103%, phí, lệ phí 103%...

Cục Thuế Bình Dương trao tặng giấy khen cho người nộp thuế tiêu biểu

Cùng với các giải pháp động viên người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra được Cục Thuế tỉnh chú trọng triển khai, tập trung vào các lĩnh vực có rủi ro cao, có khả năng thất thu như bất động sản, giao dịch liên kết và áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế rủi ro về hoàn thuế, hóa đơn và doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử.

Hàng năm, dù lĩnh vực FDI luôn đóng góp tỷ trọng lớn vào số thu ngân sách nhà nước và hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh được giao, nhưng kết quả thanh tra giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh có hơn 50% doanh nghiệp FDI thường xuyên kê khai lỗ. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ nhiều năm, có doanh nghiệp báo cáo lỗ từ khi đi vào hoạt động đến nay, số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu nhưng vẫn duy trì hoạt động hoặc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực dệt may, da giày, sản xuất giường tủ, bàn ghế, sản phẩm từ gỗ… Do đó, lãnh đạo Cục Thuế đã tập trung chỉ đạo thực hiện với việc 100% doanh nghiệp kê khai thông tin giao dịch liên kết để chủ động quản lý.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Một trong những giải pháp đồng hành cùng người nộp thuế của Cục Thuế Bình Dương là mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, hiện đại hóa công tác tuyên truyền, tăng cường hiệu quả, tính tương tác giữa cơ quan thuế với người nộp thuế như: hướng dẫn sử dụng thuế điện tử cá nhân trên thiết bị di động (Etax mobile), hỗ trợ tra cứu thông tin người nộp thuế cá nhân, mã số thuế người phụ thuộc, khai và nộp thuế điện tử... với 100% doanh nghiệp và cá nhân kê khai áp dụng hóa đơn điện tử; triển khai hóa đơn điện tử, máy tính tiền đến 303 đơn vị, đạt 113,4 % kế hoạch năm 2023; triển khai đến 11.683 tài khoản người nộp thuế sử dụng ứng dụng thuế điện tử cá nhân trên thiết bị di động. Đặc biệt, việc kiện toàn bộ phận một cửa toàn ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, cắt giảm bộ thủ tục hành chính tại cơ quan thuế địa phương còn 186 bộ thủ tục và tất cả thực hiện trực tuyến... nhận được nhiều phản hồi tích cực từ doanh nghiệp.

Ông Ichiro Murata, Tổng Giám đốc Công ty TNHH GS Battery Việt Nam (TP Thuận An, Bình Dương), chia sẻ: Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế là một trong những nội dung được ngành thuế triển khai tốt nhiều năm qua, đã giúp cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Ngành thuế đã chủ động đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả khâu quản lý, chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử. Đây là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí giấy tờ, nơi lưu trữ, chi phí đi lại.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, năm 2024, bên cạnh các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ truyền thống, ngành thuế tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, hiện đại hóa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; xây dựng các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử, nỗ lực thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Tài chính và tỉnh giao.

