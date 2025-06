Cùng âm nhạc chiến thắng nghịch cảnh

Dũng cảm tìm bước ngoặt

Đinh Viết Tường được nhiều người biết đến khi tham dự chương trình “Tân binh toàn năng” do Yeah1 tổ chức. Hình ảnh nam thí sinh nhỏ bé trông chất phác nhưng căng thẳng, đôi lúc run bần bật đã để lại ấn tượng với người xem.

Hội chứng TICs là một dạng rối loạn vận động, không kiểm soát được cơ thể, gây ra những động tác co giật và phát âm thanh lạ. Viết Tường mắc hội chứng TICs từ năm học lớp 7, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây nhiều khó khăn cho Tường trong cuộc sống hàng ngày, nhất là khi thực hiện những hoạt động đòi hỏi tập trung cao.

Đinh Viết Tường trình bày phần thi hát đầy tự tin tại chương trình Tân binh toàn năng

Xuất hiện tại chương trình “Tân binh toàn năng”, trong phần giới thiệu bản thân, Viết Tường khiến khán giả nghẹn ngào khi cứ nói vài ba chữ lại phải gồng mình lên, cố ngăn những âm thanh không mong muốn. Nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên cất lên, đôi mắt Tường như bừng sáng, lung linh, mạnh mẽ.

Anh gửi gắm cả câu chuyện cuộc đời và ước mơ của mình vào ca khúc Scar to your beautiful (tạm dịch: Những vết sẹo làm nên vẻ đẹp của bạn) do Alessia Cara (Canada) sáng tác.

Cùng giọng hát trầm ấm, Viết Tường còn ghi dấu với tiết mục múa lụa. Qua mỗi động tác mềm mại, dứt khoát lướt qua cùng dải lụa của Viết Tường, người ta lại nhìn thấy sự quyết tâm và đam mê mãnh liệt của chàng trai trẻ.

Về quyết định tham gia chương trình, Viết Tường chia sẻ: Khi thấy những thí sinh đầu tiên, tôi rất ngại vì ai cũng giỏi giang, ngoại hình sáng. Thậm chí, tôi sợ mình sẽ trở thành trò cười cho người khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ đây là cơ hội rất tốt để khẳng định bản thân. Dù chưa có thành tựu nổi bật, nhưng tôi tin rằng khi đến được đây, ít nhất tôi đã chiến thắng chính mình.

Mạnh mẽ bỏ qua những nỗi sợ dư luận và sự bàn tán của xã hội, quyết định đầy dũng cảm của Viết Tường đã mở ra hành trình đầy cảm xúc. Từ những ngày đầu đến chương trình, Viết Tường nhận được sự quan tâm của các thí sinh khác. Sau tiết mục biểu diễn, Viết Tường nhận được sự công nhận, động viên của khán giả cả nước.

Sống trong giấc mơ

Dạo gần đây, Viết Tường có thêm nhiều cơ hội đứng trước khán giả tại những sân khấu mơ ước từ lâu. Trong buổi diễn đầu tiên tại Mây Sài Gòn cùng ca sĩ Bùi Công Nam, Viết Tường trình bày ca khúc do Bùi Công Nam sáng tác, một lần nữa kể lại hành trình đầy thử thách và cảm xúc của mình.

Vốn đam mê âm nhạc từ nhỏ, chưa bao giờ Viết Tường dám nghĩ một ngày anh được sống bằng ca hát và sống vì ca hát. Từ khi nhận được lời mời, đến khi cất tiếng hát, anh vẫn nghĩ mình đang mơ. Chỉ đến khi nhận được cái vỗ vai khích lệ của Bùi Công Nam và tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả, Viết Tường mới nhận ra tất cả là sự thật.

“Sự bận rộn khi được đi diễn nhiều nơi khiến tôi hạnh phúc, minh chứng cho việc tôi đã cố gắng và không ngừng nỗ lực. Tôi biết ơn những người đã trao cơ hội cho mình, biết ơn những khán giả đã luôn nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp, biết ơn những người trong nghề đã luôn hỗ trợ nhiệt tình và công nhận tôi. Nhờ đó, tôi mới có động lực, niềm vui và sức mạnh để bước tiếp trên con đường đầy chông gai này”, Viết Tường bộc bạch.

Đối với anh, việc được ca hát không chỉ là bằng chứng của một tuổi trẻ đầy kiên cường, mà còn là “phép màu”. Đặc điểm của hội chứng TICs là khi càng căng thẳng, người bệnh càng khó kiểm soát hành động. Vậy mà mỗi khi hát, Viết Tường lại cảm thấy rất thoải mái.

Tuy triệu chứng vẫn có, nhưng anh không còn phải gồng lên quá nhiều. Nhờ đó, anh mang đến những tiết mục hoàn thiện hơn. Đó cũng là điều mà nam ca sĩ luôn hướng tới, quyết tâm phát triển bản thân để không phụ lòng khán giả.

Nhìn lại hành trình hơn mười năm qua, khó ai nghĩ được cậu bé từng sợ hãi và chán ghét bản thân, bị mọi người trêu chọc năm nào giờ đã sống trong thành công và giấc mơ của riêng mình. Trong tương lai, Tường dự định ra mắt ca khúc mới, tham gia một số dự án âm nhạc và đóng phim.

Căn bệnh giờ không còn là rào cản, mà trở thành một đặc điểm riêng, một lời nhắc nhở Viết Tường phải phấn đấu và phát triển bản thân mỗi ngày. Sau cùng, với anh, mọi điều xảy đến dù ngọt ngào hay đắng cay, đều góp phần tạo nên cuộc sống hôm nay, tất cả đều đáng trân trọng và quý giá như nhau.

HỒNG ÂN