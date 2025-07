Đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên: Làm phim để khán giả tận hưởng

“Với một người trẻ bước vào nghề, đảm nhận vai trò đạo diễn một dự án với số tiền lớn, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với nhà đầu tư, với khán giả, đồng thời vẫn phải cân bằng được quan điểm cá nhân về giá trị nghệ thuật. Đó là áp lực vô hình xuyên suốt quá trình làm phim”, Đoàn Sĩ Nguyên mở đầu câu chuyện.

Và thực tế, những mong muốn của Đoàn Sĩ Nguyên đã phần nào chạm được đến khán giả sau những phản hồi tích cực đầu tiên. Giản dị nhưng hài hước, nhí nhố mà tinh tế, bộ phim mang đến một câu chuyện dễ chịu và cái kết nhiều cảm xúc với người xem.

Đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên tại buổi ra mắt bộ phim Điều ước cuối cùng

Sĩ Nguyên nói, dự án này đến với anh theo cách rất ngẫu nhiên. Cơ duyên xuất phát từ chính phim ngắn đầu tay của anh, phim Rừng dịu dàng - 1 trong 5 tác phẩm xuất sắc nhất Dự án phim ngắn CJ 2023. Đây là cơ sở để ông Lee Jin Sung - Giám đốc Runup Việt Nam, 1 trong 2 đơn vị đồng sản xuất Điều ước cuối cùng gửi lời mời.

Ban đầu, Sĩ Nguyên cũng phân vân bởi không lẽ phim đầu tay của mình sẽ là một tác phẩm remake (làm lại), còn thuộc thể loại hài hước. Nhưng, sau khi xem bản gốc, anh thấy câu chuyện này xứng đáng được kể lại ở Việt Nam và đồng ý nhận lời.

Dù luôn nghĩ mình có thể làm được, nhưng phải đến khi cầm trên tay kịch bản hoàn chỉnh của biên kịch Trần Khánh Hoàng, Sĩ Nguyên mới hoàn toàn tự tin để thực hiện. Suốt quá trình làm phim, anh chỉ tâm niệm cố gắng hết sức, luôn nghĩ làm bộ phim này cho nhiều người nhất có thể, không chỉ cho bản thân. Anh cũng không nghĩ nhiều về câu chuyện doanh thu phòng vé.

Nhưng, bước chuyển sang đạo diễn phim điện ảnh đầu tay của Nguyên là kết quả của một quá trình ấp ủ, tích lũy và trải nghiệm. Nguyên hóm hỉnh gọi đó là “quả bom nổ chậm”. Tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận điện ảnh, Đại học The University of Auckland (New Zealand), dù đam mê làm đạo diễn nhưng Nguyên lại chọn bắt đầu từ viết lách - điều khiến anh luôn sợ nhất từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Lý do đơn giản, là anh phải đối diện với thứ mình sợ nhất và vượt qua nó. Anh cũng tin, làm biên kịch là thứ dễ để bắt đầu nhất. Và, kết quả đến hiện tại Nguyên đã chấp bút cho 3 dự án thương mại, gồm: Chị chị em em (2019), Người mặt trời và Trên bàn nhậu dưới bàn mưu (2023).

“Làm biên kịch mang đến cho tôi cơ hội tham gia trực tiếp vào các đoàn phim. Từ đó, tôi học được rất nhiều điều, đặc biệt là việc cân bằng giữa sáng tạo cá nhân và điều kiện sản xuất thực tế”, Nguyên kể về hành trình tự học của bản thân.

Hỏi mục tiêu nghề đạo diễn, Sĩ Nguyên chỉ đơn giản muốn làm những bộ phim để mọi người thích thú, hạnh phúc. “Tôi muốn thấy ba mẹ, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả sau một tuần hay một ngày làm việc vất vả đến rạp sẽ quên hết những áp lực ngoài kia. Và khi bước ra khỏi rạp, bộ phim sẽ mang lại cho họ điều gì đó khiến họ thấy nhớ nhung hoặc cảm thấy tốt hơn”, anh tâm niệm. Chưa được phép tiết lộ về dự án kế tiếp, nhưng Nguyên bật mí sẽ tiếp tục là một dự án phim dài và thể loại hoàn toàn khác.

HẢI DUY