Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

Ngày 16-5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với chủ đề “Thực trạng, giải pháp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại phường, xã, thị trấn”.

Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ những khó khăn, áp lực công việc của các lực lượng trong hệ thống chính trị cơ sở; mỗi phường, xã, thị trấn có những đặc thù, khó khăn, áp lực riêng.

Vì vậy, đồng chí mong muốn, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần vượt qua khó khăn như trong đợt phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng đóng góp vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Đồng chí cũng nhắc lại bối cảnh chung của thế giới và trong nước tác động đến tăng trưởng kinh tế TPHCM để động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của TPHCM. “Chúng ta bình tĩnh, nhận diện đúng vấn đề khó khăn, vướng mắc để có những giải pháp phù hợp, làm tốt những nhiệm vụ mà Trung ương, người dân tin tưởng giao”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Đi vào cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận chính quyền. Đồng chí đề nghị UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường công tác phối hợp với MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp về công tác dân vận.

Cùng với đó, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó, tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, phản biện; chủ động tiếp xúc đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của người dân.

Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM tăng cường công tác giám sát, phản biện; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hội viên. Đồng thời đổi mới hình thức hoạt động, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thu hút hội viên tham gia với tinh thần tự nguyện.

Đối với việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, đây là việc phân chia lại tổ dân phố cho phù hợp với quy định của Trung ương; đồng thời nâng cấp quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Trước đó trao đổi tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhìn nhận, xu hướng của xã hội khi kinh tế phát triển, nhu cầu đời sống, giao tiếp và lập hội nhóm riêng của từng nhóm người dân tùy theo điều kiện kinh tế, sở thích ngày càng tăng cao. Đây là một thách thức đối với các tổ chức chính trị - xã hội. Vì vậy, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM phải đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đối với việc sắp xếp khu phố, ấp và thực hiện chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức kiến nghị, quan tâm đến công tác cán bộ chuyên trách và không chuyên trách, trong đó quan tâm đến lực lượng đảng viên là sinh viên mới ra trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào, phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia các phong trào, hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TPHCM.

Theo báo cáo của Công an TPHCM, công an phường, xã, thị trấn thường xuyên xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự ở cơ sở, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tạo ra thế trận an ninh vững chắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

Kết quả trong năm 2022 và quý 1-2023, qua công tác tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã đóng góp 26.443 ý kiến; cung cấp 12.851 tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 6.125 tin có giá trị, phối hợp lực lượng công an bắt 1.421 vụ, xử lý 2.174 đối tượng. Qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo Công an TPHCM, thời gian tới sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm động lực để tổ chức, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời, nâng cao nhận thức, đa dạng hóa các hình thức thu hút, lôi kéo, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực sự tham gia vào công tác bảo vệ an ninh, trật tự bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.