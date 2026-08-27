Cuộc đua của những “thương hiệu”

Dù còn hơn 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, nhưng cuộc đua phòng vé mùa phim tết đã bắt đầu nóng lên. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng phim sẽ ra rạp, mà cán cân cuộc đua đã thay đổi cả về thể loại, "thương hiệu" và niềm tin phòng vé. Không bất ngờ khi Trấn Thành tiếp tục góp mặt trong đường đua phim tết. Sau thành công với Thỏ ơi!!, đạo diễn 8X công bố dự án Em.

Trong khi đó, dù đã công bố thông tin từ sớm nhưng phải đến đầu tháng 8, đạo diễn Victor Vũ mới quyết định đưa Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim gia nhập cuộc đua. Một dự án khác, Loạn thế cũng đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Dương Minh Chiến tham gia mùa phim tết sau thành công lớn với tác phẩm đầu tay Truy tìm long diên hương. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng cho biết sẽ tham gia mùa phim tết năm nay...

Nhìn vào danh sách các phim dự kiến ra mắt vào dịp Tết 2027 có thể thấy, bên cạnh cuộc cạnh tranh bằng chất lượng tác phẩm, thì thương hiệu cá nhân các nhà làm phim cũng rất đáng chú ý. Nếu Trấn Thành đã khẳng định chỗ đứng qua nhiều mùa, Victor Vũ xây dựng đẳng cấp bằng những tác phẩm ấn tượng, thì Dương Minh Chiến gây tiếng vang với cá tính điện ảnh rất riêng, Bùi Thạc Chuyên chứng tỏ sự thành công khi dung hòa giữa dòng phim nghệ thuật và khả năng chinh phục khán giả đại chúng. Mỗi đạo diễn đều có lợi thế truyền thông, cộng đồng người hâm mộ riêng, đặt ra bài toán cạnh tranh khốc liệt về chiến lược marketing, phân bổ suất chiếu và trụ rạp của mỗi tác phẩm.

Đáng chú ý, phim Tết 2027 cũng cho thấy các nhà làm phim ngày càng bước ra khỏi vùng an toàn: “phim tết là phải vui”. Nếu Em vẫn còn là ẩn số thì Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim đậm màu sắc trinh thám, cổ trang, ly kỳ; Loạn thế với thể loại hành động, đều mang đến những màu sắc khác lạ. Điều này cũng đặt ra câu hỏi, liệu năm nay khán giả có đi xem phim tết vì muốn thưởng thức một câu chuyện điện ảnh tốt, mà không cần quan tâm đến thể loại.

Việc khán giả chấp nhận nhiều thể loại mới, nhiều cách kể chuyện và nhiều “thương hiệu điện ảnh” hơn, sẽ là tín hiệu tích cực cho một nền điện ảnh đang thoát khỏi những công thức “từng thành công”. Bởi cuộc đua đáng giá nhất của mùa phim tết không phải là ai đứng đầu bảng doanh thu, mà là ai khiến khán giả có thêm lý do để ra rạp.

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HẢI DUY