Phim, kịch mùa tết thắng lớn

Với việc mở rộng các hệ thống rạp chiếu, tổng doanh thu phòng vé mùa phim tết năm nay ước đạt khoảng 800-900 tỷ đồng. Sân khấu TPHCM mùa tết này cũng ghi nhận sự thành công của kịch nói khi nhiều vở diễn gần như không còn chỗ trống.

Phim Tết 2026: bùng nổ và phân hóa

Tính đến hết ngày 22-2 (mùng 6 tết) cục diện phòng vé mùa phim Tết 2026 vẫn không thay đổi. Phim Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành tiếp tục bỏ xa những đối thủ còn lại. Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), phim này hiện đạt tổng doanh thu hơn 217 tỷ đồng. Đồng thời xác lập nhiều kỷ lục: phim vượt mốc 150 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu với hơn 1,5 triệu vé bán ra và 200 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày công chiếu với hơn 2,2 triệu vé; phim tết có doanh thu trong ngày cao nhất (mùng 4 tết) với hơn 41 tỷ đồng...

Sự thắng thế của Thỏ ơi!! khiến cục diện đường đua phòng vé Tết 2026 gần như ngã ngũ ngay sau những ngày khởi chiếu đầu tiên và không có bất cứ cuộc lội ngược dòng nào như trường hợp của Nụ hôn bạc tỷ (đạo diễn Thu Trang) một năm trước. Nhà ba tôi một phòng xếp thứ 2 với doanh thu gần 71 tỷ đồng. Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) hiện thu hơn 43 tỷ đồng, trong khi Mùi phở (đạo diễn Minh Beta) xếp thứ 4 với doanh thu hơn 27 tỷ đồng.

Dù áp đảo phòng vé nhưng Thỏ ơi!! cũng tạo nên nhiều tranh luận sôi nổi, trái chiều trên mạng xã hội, từ kịch bản, diễn xuất đến kết cục... Sự việc nhà phát hành phim Mùi phở quỳ gối trước khán giả; vấn nạn quay lén, phát tán Thỏ ơi!! trên mạng... cũng là những chủ đề nhận về nhiều tranh luận.

Sau đợt phim tết, thị trường điện ảnh Việt tiếp tục mùa phim sau tết với 2 tác phẩm lần lượt ra rạp vào các ngày 26 và 27-2 là Nhà mình đi thôi (đạo diễn Trần Đình Hiền) và Cảm ơn người đã thức cùng tôi (đạo diễn Chung Chí Công).

Sân khấu tết: mùa của kịch nói

Năm nay, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ 5B sáng đèn liên tục từ mùng 1 đến mùng 6 với 17 suất, từ kịch người lớn (Xóm phông bạt, Ái tình ngoài hôn nhân) đến kịch thiếu nhi (Bí mật rạp xiếc và chú Ngựa thần, Náo động rừng cổ tích, Cây bút thần, Biệt đội Gà Vịt). Sân khấu này tạm nghỉ 2 ngày 23 và 24-2, sau đó tiếp tục sáng đèn đến ngày 1-3.

Khán giả đến xem vở Xóm phông bạt của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B. (ẢNH: THÚY BÌNH)

Mùa tết năm nay, sân khấu Hoàng Thái Thanh sáng đèn hai vở 29 anh về (tác giả: Nguyễn Thị Minh Ngọc - Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: NSƯT Thành Hội) và Hẹn nhau ở cuối con đường (tác giả: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Toại, đạo diễn: Ái Như) với tất cả suất diễn đều kín hơn 80% số lượng ghế. Sau suất diễn ngày 22-2, sân khấu này cũng nghỉ 2 ngày, trước khi sáng đèn đến 1-3.

Với 2 sân khấu tại Idecaf (diễn các vở: Quạ hồng tung cánh, Làng vô tặc, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, 12 bà mụ, Tấm cám đại chiến, Hồn ai nấy giữ) và Nhà hát Thanh Niên - NVH Thanh Niên TPHCM (Đảo hoa hậu, Lạc lối Bangkok, Tung hoành Pattaya, 7 con yêu nhền nhện), Nhà hát Idecaf năm nay có đến 24 suất diễn và cũng đại thắng khi gần như liên tục kín rạp... Nhiều sân khấu kịch nói khác cũng ghi nhận tình hình khả quan trong những ngày đầu xuân. Sân khấu Hồng Vân, sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, sân khấu Thế Giới Trẻ... đều có lượng khán giả ổn định, đa số các suất diễn không còn ghế trống.

Khác với kịch nói, sân khấu cải lương lại tập trung vào mùa lễ hội xuân sau tết với các vở diễn: Hoàng đế du xuân (tác giả: cố nghệ sĩ Bạch Mai, đạo diễn: NSND Hữu Quốc) của Đoàn Huỳnh Long, diễn vào hai ngày 24 và 25-2 tại rạp Hồng Liên; vở cải lương cổ trang Phước Lộc Thọ (tác giả: soạn giả Hoàng Song Việt, đạo diễn: Điền Trung), tại sân khấu Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vào ngày 24-2; vở cải lương Kim Ngọc lương duyên (tác giả: Nguyệt Hà, đạo diễn: NSƯT Chí Linh), sân khấu Chí Linh - Vân Hà, ngày 25-2; vở Giấc mộng đêm xuân (tác giả: Phi Hùng - Nhị Kiều, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu), sân khấu Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, ngày 26-2.

Loại hình nghệ thuật xiếc dịp Tết năm nay tiếp tục tạo dấu ấn với khán giả. Vở diễn Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện (chỉ đạo nghệ thuật: Lê Hồng Sơn; kịch bản và đạo diễn: Công Nguyễn) tại rạp xiếc Công viên Gia Định với 10 suất diễn liên tục kín chỗ (trừ suất diễn mùng 1 tết). Sân khấu xiếc sẽ sáng đèn đến ngày 1-3 trước khi tạm nghỉ chuẩn bị cho mùa diễn mới

VĂN TUẤN - THÚY BÌNH