Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận quà cảm ơn, suy nghĩ một thời gian đem trả lại

Thừa nhận hành vi nhận 300.000 USD từ Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khai đã trả lại 250.000 USD, số còn lại chưa kịp trả thì biết chủ doanh nghiệp đã bị bắt.

Chiều 25-3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án cấp phép thăm dò, khai thác, nâng công suất khai thác cát trái quy định của pháp luật xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở TN-MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo là cựu lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.

Các bị cáo tại tòa

Trả lời xét hỏi về vấn đề khai thác cát của Công ty Trung Hậu 68, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trình bày, không nắm rõ các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp này, cũng không biết công ty khai thác vượt độ sâu cho phép. Bị cáo chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh, sớm đưa công trình vào sử dụng, người dân được hưởng lợi từ công trình nên chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng thừa nhận đã nhận 300.000 USD từ bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68. Theo bị cáo, ban đầu nghĩ rằng số tiền là quà cảm ơn, không phải hối lộ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, bị cáo quyết định trả lại cho Lê Quang Bình. Bị cáo cũng khẳng định chưa từng gợi ý hay yêu cầu Lê Quang Bình đưa tiền để giải quyết công việc, đồng thời không có động cơ vụ lợi cá nhân.

Bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, tại tòa

Về số tiền 50.000 USD còn giữ lại, bị cáo Nguyễn Thanh Bình khai là sau khi trả 250.000 USD rồi mới phát hiện còn túi 50.000 USD. Bị cáo có gọi điện trả thì mới biết Lê Quang Bình bị bắt.

“Cái sai của bị cáo là đáng lẽ gọi công an lập biên bản và nộp cho các đồng chí ấy. Nhưng do thời điểm nhạy cảm nên không làm”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trần tình.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại tòa

Còn cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư khi trả lời xét hỏi thì khai, nhận chỉ đạo của chủ tịch tỉnh tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát. Bị cáo cũng thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì động cơ vụ lợi, đã chỉ đạo bị cáo Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phụ trách lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN-MT, giúp Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư tại tòa

Đồng thời, cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương dự án; điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên khi không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký với các nhà thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang ban hành…

Bị cáo Trần Anh Thư đã chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục đích ban đầu của dự án; cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các chủ thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành…

Cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang "đính chính" lại số lần nhận hối lộ Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, thừa nhận đã nhận hơn 3 tỷ đồng từ Lê Quang Bình và cấp dưới của Bình để bỏ qua sai phạm của Công ty Trung Hậu 68 trong quá trình xin cấp phép và khai thác cát. Bị cáo Nguyễn Việt Trí (đeo kính), cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, tại tòa Tuy nhiên, bị cáo Trí xin "đính chính", bị cáo nhận hơn 3 tỷ đồng trong 17 lần, chứ không phải 20 lần như cáo trạng đề cập. "Nay bị cáo đã nộp lại toàn bộ khắc phục”, bị cáo Nguyễn Việt Trí khẳng định.

