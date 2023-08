Cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh dùng tiền nhận hối lộ mua xe và bất động sản

Chiều 9-8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Liên Oanh (cựu Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh) và 16 bị can khác trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Theo cáo trạng, do đã quen biết Vũ Liên Oanh từ trước, nên đầu năm 2016 khi nắm được chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục do Sở GD-ĐT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Hoàng Thị Thúy Nga (Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ) đến gặp Oanh trao đổi về việc để các công ty của Nga trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị giáo dục cho Sở theo giá do Hoàng Thị Thúy Nga ấn định trước, đã được Vũ Liên Oanh đồng ý.

Bị can Vũ Liên Oanh đã chỉ đạo cấp dưới của mình phối hợp với các nhân viên của Hoàng Thị Thúy Nga để thực hiện dự án.

Quá trình thực hiện dự án, các cựu cán bộ tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh và nhân viên của Hoàng Thị Thúy Nga đã lập hồ sơ "quân xanh, quân đỏ", nâng giá các thiết bị giáo dục từ nước ngoài trước khi nhập khẩu về Việt Nam, thông thầu, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá trái pháp luật.

Tài liệu điều tra đã chứng minh được các bị can đã gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan công tố, từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2020 (các thời điểm trước tết âm lịch), sau khi thực hiện xong mỗi dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh (6 gói thầu), Hoàng Thị Thúy Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đã đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh và cấp dưới của Oanh tổng số tiền hơn 30,1 tỷ đồng.

Cáo trạng còn xác định, trong giai đoạn 2016-2019, bị can Vũ Liên Oanh vì động cơ vụ lợi đã thông đồng với Hoàng Thị Thúy Nga (nhà thầu), lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới tạo mọi điều kiện để Công ty NSJ của Nga đảm bảo trúng thầu 6/6 gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục với giá do Nga ấn định.

Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu của Vũ Liên Oanh đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 80 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, từ khoảng cuối năm 2016, đầu năm 2017 đến cuối năm 2019 đầu năm 2020 (các thời điểm trước tết âm lịch), sau mỗi lần bị can thông đồng, tạo điều kiện cho Hoàng Thị Thúy Nga để Công ty NSJ trúng thầu trái pháp luật, Hoàng Thị Thúy Nga đã 4 lần đến gặp Vũ Liên Oanh và đưa tổng số 14 tỷ đồng để cảm ơn và chúc tết.

Số tiền nêu trên, Vũ Liên Oanh khai đã sử dụng mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân. Hiện, cơ quan điều tra đã thực hiện kê biên các tài sản của Oanh. Bị can có nguyện vọng sử dụng các tài sản này khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Trong vụ án này bị can Vũ Liên Oanh có vai trò chính.