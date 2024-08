Cứu sống mẹ con sản phụ mắc bệnh cơ tim chu sinh

Nguy cơ cao nhất của bệnh cơ tim chu sinh là ngưng tim trong thời gian mổ. Khi mổ, bệnh nhân phải chịu áp lực lớn của phẫu thuật, đồng thời cơ tim chịu sự thay đổi lớn trong thời gian mổ do chảy máu, vấn đề hồi lưu máu từ tử cung co hồi sau sinh.

Ngày 24-8, Bệnh viện Quốc tế City cho biết vừa cứu sống sản phụ T.T.K.A. (32 tuổi, ngụ TPHCM) mang thai ở tuần 36, con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhập viện trong tình trạng khó thở nhẹ, phù chân, bệnh đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp. Qua thăm khám, chỉ định siêu âm tim và thực hiện một số xét nghiệm máu, các bác sĩ đã chẩn đoán sản phụ mắc bệnh cơ tim chu sinh.

Ngay lập tức, ê-kip bác sĩ gồm khoa Phụ sản, Tim mạch, Gây mê hồi sức đã hội chẩn và quyết định mổ lấy thai. Trước đó, sản phụ đã từng theo dõi thai kỳ tại bệnh viện, được các bác sĩ sản phụ khoa kiểm soát tốt đái tháo đường thai kỳ và bệnh tăng huyết áp.

BS-CK2 Phạm Minh Khôi Nguyên, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, qua kết quả siêu âm tim, ê-kip phát hiện ra sản phụ mắc bệnh tim mạch nên đã phối hợp bác sĩ tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức lên kế hoạch chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân để an toàn cho mẹ và bé. Sau phẫu thuật, bệnh nhân và em bé được chăm sóc chu đáo với các bác sĩ khoa Hồi sức, Tim mạch, Nhi sơ sinh. 5 ngày sau mổ, sức khỏe sản phụ ổn định, em bé khỏe mạnh, đã được xuất viện.

“Bệnh cơ tim chu sinh là bệnh hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu xảy ra, bệnh có tiên lượng rất nặng. Bệnh có tần suất thấp khoảng 1/900 ca. Tỷ lệ tử vong khá cao, nếu phát hiện sản phụ có bệnh cơ tim chu sinh, các bác sĩ sẽ phải cân nhắc việc chấm dứt thai kỳ để ổn định tình trạng bệnh lý nội khoa của mẹ”, BS-CK2 Phạm Minh Khôi Nguyên thông tin.

Theo BS-CK2 Lục Chánh Trí, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quốc tế City, bệnh cơ tim chu sinh là bệnh hiếm gặp nhưng đe dọa tính mạng và phải được quản lý bởi các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm của nhiều chuyên khoa. Việc thăm khám tiền mê ở tuổi thai thứ 36-37 tuần để tầm soát các bệnh lý có thể gặp ở phụ nữ mang thai, giúp thai phụ và các bác sĩ chủ động phối hợp trong việc điều trị tốt nhất cho mẹ và bé.

Với ca bệnh cơ tim chu sinh, việc lên kế hoạch gây mê chủ động, theo dõi huyết động liên tục, kết hợp giảm đau sau mổ hiệu quả bằng gây tê cơ vuông thắt lưng đem lại kết quả tốt cho ca mổ, giúp sản phụ hồi phục sớm. Nguy cơ cao nhất của bệnh cơ tim chu sinh là ngưng tim trong thời gian mổ. Khi mổ, bệnh nhân phải chịu đựng một áp lực lớn của phẫu thuật, đồng thời cơ tim chịu sự thay đổi lớn trong thời gian mổ do chảy máu, vấn đề hồi lưu máu từ tử cung co hồi sau sinh. Vì vậy việc quản lý dịch chu phẫu phải liên tục và tỉ mỉ để có kết quả thành công ở phụ nữ mắc bệnh cơ tim chu sinh nhằm bảo tồn chức năng cơ tim, bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho sản phụ và bé.

Bệnh cơ tim chu sinh là bệnh cơ tim giãn nở có biểu hiện của tình trạng suy chức năng thất trái. Bệnh thường xảy ra ở thai phụ vào tháng cuối của thai kỳ hoặc trong vòng 5 tháng đầu sau khi sinh mà không xác định nguyên nhân khác gây suy tim. Triệu chứng của bệnh gồm khó thở, mệt, phù ở mắt cá chân. Tuy nhiên những triệu chứng này cũng thường xuất hiện vào những tháng cuối của thai kỳ. Do đó, để chẩn đoán một bệnh nhân có dấu hiệu bệnh cơ tim chu sinh, bác sĩ luôn phải rất kỹ lưỡng trong thăm khám và theo dõi thai kỳ. Về tiên lượng đối với bệnh cơ tim chu sinh, cũng may mắn, phần lớn các bệnh cơ tim chu sinh này có thể hồi phục hoàn toàn hoặc một phần. Vì thế, sản phụ cần tuân thủ điều trị và tái khám theo lịch của bác sĩ.

