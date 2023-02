Cựu thiếu tá Công an TPHCM làm giả quyết định lãnh án 1 năm tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (cựu thiếu tá, điều tra viên của Cơ quan CSĐT (PC02), Công an TPHCM) 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

Ngày 22-2, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh thừa nhận do sắp hết thời hạn giải quyết nguồn tin tin tố giác tội phạm nên đã giả mạo chữ ký, văn bản lãnh đạo. Bị cáo giải thích, thời điểm làm giả các văn bản tố tụng, bản thân đang được phân công giải quyết hơn 20 vụ án, áp lực công việc là rất lớn.

Bị cáo cũng xin lỗi gia đình cùng các điều tra viên, kiểm sát viên bị liên lụy và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để khoan hồng.

HĐXX nhận định, hành vi bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật tố tụng hình sự, ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Tuy nhiên, bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn, gia đình có công với cách mạng, bản thân bị cáo trong công tác có nhiều bằng khen, giấy khen nên đã tuyên mức án trên.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị Viện KSND TPHCM, Công an TPHCM xử lý nghiêm trách nhiệm ông Trần Văn Phú, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02); ông Nguyễn Văn Hải và ông Huỳnh Lê Hoàng Vũ (cùng là Phó đội trưởng Đội 8, Phòng PC02), bà Trần Thị Nguyệt Ánh (cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TPHCM)…

Tháng 7-2020, Nguyễn Tuấn Thanh được phân công xác minh nguồn tin về tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 90 tỷ đồng.

Tháng 11-2020, Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo đề xuất trình ông Nguyễn Văn Hải, Huỳnh Lê Hoàng Vũ cho ý kiến để trình lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phê duyệt đề xuất khởi tố vụ án.

Gần hết thời hạn nhưng chưa nhận được ý kiến phê duyệt nên Nguyễn Tuấn Thanh đã cắt dán chữ ký, photocopy làm giả quyết định khởi tố vụ án hình sự, công văn về việc VKSND quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Vụ việc sau đó bị phát hiện và Nguyễn Tuấn Thanh bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.