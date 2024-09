Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương nhận bao nhiêu tiền trong vụ án xảy ra tại EVN?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và một số tỉnh, thành; đồng thời đề nghị truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương). Hành vi của bị can Vượng bước đầu được làm rõ.