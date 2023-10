Đã bắt được 2 đối tượng liên quan vụ án giết người tại Bar Liberty ở Đắk Lắk

Ngày 19-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại Bar Liberty (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, ngày 16-12-2022, nhóm của Trần Ngọc Huy (trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) đến chơi tại Bar Liberty thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm của Bùi Quang Tú (29 tuổi, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk). Lúc này, Huy đã bị Tú và các đối tượng khác dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào vùng lưng. Sau đó, mọi người đã can ngăn và đưa Huy đi cấp cứu kịp thời. Sau khi gây án, Bùi Quang Tú cùng đồng bọn đã bỏ trốn.

Đến ngày 3-3, Cơ quan CSĐT đã bắt được đối tượng Tú và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra về hành vi giết người.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Rmah Tra (biệt danh Beo Ken, 22 tuổi, trú huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) là đối tượng đã trực tiếp tham gia giết người. Sau thời gian truy bắt, mới đây, lực lượng công an đã bắt được Rmah Tra khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Rmah Tra để điều tra về hành vi giết người.

Tại Cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.