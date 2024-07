Đa dạng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên, người lao động tại TPHCM

Dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng các đồng chí nhận công tác mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Đồng thời, chú trọng giữ gìn truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; gắn nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thành phố.

Qua đó khơi dậy sức sáng tạo, huy động được các nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Kết quả đạt được cũng góp phần phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu định hướng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” với các hoạt động chăm lo, thăm viếng, tặng quà đến nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân… Phối hợp tổ chức Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI năm 2024.

Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho công nhân, người lao động; họp mặt công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết; thăm và tặng quà cho các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động, làm việc trong môi trường khó khăn, gia đình công nhân lao động tiêu biểu, chủ nhà trọ làm tốt việc hỗ trợ, chăm lo cho người ở trọ… tổ chức hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2024; triển khai thí điểm mô hình “Điểm dừng chân”.

Hội Nông dân TPHCM thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp…

Thành đoàn TPHCM phát động các đợt thi đua cao điểm, chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2024. Tổ chức các hoạt động đối ngoại với thanh niên, sinh viên các nước Nga, Malaysia, Lào, Campuchia.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phụ nữ, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở. Các cấp hội đã duy trì hiệu quả hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế, giới thiệu nghề, việc làm, trao mái ấm tình thương; phát động đợt thi đua đặc biệt trong cán bộ Hội “Mỗi ngày một sáng kiến” giai đoạn 2021 - 2023.

Hội Cựu chiến binh TPHCM phát huy tốt vai trò hội viên tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị địa phương; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Chi hội Cựu chiến binh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM triển khai thực hiện chương trình công tác hội năm 2024 gắn với công tác thi đua khen thưởng, trong đó tổ chức các công trình, chương trình thi đua hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 30 năm phòng trào hiến máu tình nguyện và một số sự kiện khác.

THU HƯỜNG