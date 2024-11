Đà Lạt: Di dời khẩn cấp 5 hộ dân do sạt lở

Ngày 4-11, UBND xã Xuân Trường, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã yêu cầu di dời khẩn cấp đối với 5 hộ dân (khoảng 20 nhân khẩu) ở gần khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn, tính mạng.

Cụ thể, do những ngày qua, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt xuất hiện 5 địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, trong đó 4 điểm ở thôn Trường Vinh và 1 điểm ở thôn Trường Sơn.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo khu vực sạt lở

Sau khi ghi nhận tình trạng nguy cơ sạt lở cao, chính quyền địa phương đã tiến hành cảnh báo đến người dân để phòng ngừa mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm, TP Đà Lạt lên phương án tạm thời sẽ sử dụng rọ đá để hạn chế nguy cơ sạt lở tại các vị trí trên. Đồng thời cảnh báo đến người dân sinh sống trong khu vực hạn chế lại gần địa điểm sạt lở để đảm bảo an toàn.

Xã Xuân Trường đã yêu cầu các hộ dân di dời để đảm bảo an toàn

Trong mùa mưa bão năm 2024, trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nguy cơ sạt lở do địa hình đồi núi dốc. Gần đây nhất, tại hẻm Xuân An (phường 3, TP Đà Lạt), mưa lớn làm sạt lở hư hại hai nhà dân. Sau đó, chính quyền địa phương cũng buộc di dời khẩn cấp 5 hộ dân sinh sống trong khu vực để đảm bảo an toàn.

ĐOÀN KIÊN