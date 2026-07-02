Đà Lạt (Lâm Đồng): “Thiên đường” tránh nóng

Trong khi nền nhiệt tại các địa phương thường xuyên duy trì ở mức cao, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sinh hoạt, lao động sản xuất, thì khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) với điều kiện thời tiết mát mẻ quanh năm là điểm đến lý tưởng, thiên đường tránh nóng dành cho du khách những ngày hè.

Đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sôi động mùa du lịch hè

Những ngày tháng 6 này, đường phố Đà Lạt tấp nập hơn hẳn bởi khách thập phương đến nghỉ mát tăng cao. Áp lực phương tiện tham gia giao thông tăng khiến việc đi lại của người dân ít nhiều có sự ảnh hưởng nhưng lại là dấu hiệu đáng mừng của du lịch phố núi. Chị Nguyễn Thị Hằng Nga (phường Xuân Hương - Đà Lạt) cho biết: “Hàng ngày vào khoảng chiều tối, các ngả đường quanh hồ Xuân Hương xe cộ qua lại đông đúc, di chuyển qua đây hơi chậm nhưng tôi thấy vui vì Đà Lạt đã nhộn nhịp hơn, người làm du lịch, dịch vụ cũng có thêm công việc”. Còn anh Bùi Trung Dũng (du khách TPHCM) chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn Đà Lạt vì mỗi khi đến đây đều cảm nhận được sự bình yên, mát mẻ”.

Để kích cầu du lịch, nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi ngay từ đầu hè như: khách sạn Roy Dala giảm giá 10% đối với khách đăng ký trước 15 ngày; khu du lịch Vạn Hoa Đà Lạt giảm 30-40% giá dịch vụ nhà hàng; Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (4 sao) áp dụng tặng bữa sáng dinh dưỡng cho ngày đầu tiên đến Đà Lạt dành cho những vị khách thực hiện hành trình sớm (đến trước 8 giờ), miễn phí sử dụng hồ bơi nước ấm ngoài trời; khách sạn Merperle Dalat (5 sao) ưu đãi cho khách lẻ đặt trực tiếp, tặng vé giảm giá 200.000 đồng/phòng/đêm sử dụng các dịch vụ của khách sạn (nhà hàng, spa, vận chuyển, giặt ủi)…

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đón 11,99 triệu lượt khách, tăng 18,08% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 47,83% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 825.000 lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ, đạt 52,22% kế hoạch năm, doanh thu 33.310 tỷ đồng. Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 25,08 triệu lượt khách, đóng góp chung vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch

Một trong những thách thức lớn của du lịch Lâm Đồng năm nay là việc sân bay quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp trong gần 6 tháng. Lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế và phân khúc cao cấp đến với Đà Lạt bị sụt giảm. Tỉnh đã nhanh chóng chuyển hướng sang khai thác thị trường khách đường bộ, tập trung vào nguồn khách từ TPHCM và các tỉnh lân cận. Các tour tuyến được thiết kế lại theo hướng linh hoạt, kết hợp nghỉ dưỡng trải nghiệm, phù hợp xu hướng du lịch ngắn ngày với nhiều chương trình kích cầu được triển khai đồng loạt. Doanh nghiệp du lịch cam kết giảm giá dịch vụ từ 20%-30%, đồng thời đưa ra các gói ưu đãi hấp dẫn, quà tặng trải nghiệm để giữ chân du khách. Qua khảo sát, lượng khách đi theo nhóm gia đình, bạn bè bằng ô tô cá nhân tăng lên rõ rệt.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt là nơi tập trung 14 khu, điểm du lịch, điểm tham quan được công nhận (trong đó có 1 khu du lịch quốc gia, 1 khu du lịch cấp tỉnh) với hơn 1.400 cơ sở lưu trú du lịch (trong đó có 5 khách sạn 5 sao, 10 khách sạn 4 sao, 289 khách sạn từ 1-3 sao và các loại cơ sở lưu trú khác). Do đó, nơi đây là điểm đến của phần lớn du khách khi lên phố núi Đà Lạt. Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết, trong những ngày cao điểm du lịch hè, địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Đồng thời kiểm tra, xử lý các hành vi chèo kéo, nâng giá, ép giá, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương. Ngoài ra, địa phương cũng thiết lập, công khai và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của du khách, phân công đầu mối trực và kịp thời xử lý thông tin. Qua đó góp phần xây dựng điểm đến thân thiện, an toàn dành cho du khách.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn nhằm tạo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, hấp dẫn du khách; xử lý dứt điểm tình trạng “cò” du lịch (nếu có phát sinh) chèo kéo, buôn bán hàng rong; phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng; đảm bảo vệ sinh môi trường.

ĐOÀN KIÊN