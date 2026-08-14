Nam A Bank: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 25%

Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025 trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiệm cận 11% - vượt xa mức tối thiểu theo quy định.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Kết quả này cho thấy Nam A Bank tiếp tục duy trì tăng trưởng, đồng thời ưu tiên củng cố năng lực tài chính, chất lượng tài sản và bộ đệm vốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng đi cùng củng cố chất lượng tài sản và bộ đệm vốn

Trong 6 tháng đầu năm, Nam A Bank tiếp tục kiểm soát chất lượng tín dụng trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi. Tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm xuống 0,54% so với mức 1,31% tại thời điểm cuối năm 2025; đồng thời tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh xuống còn 1,47% từ mức 2,16% cuối năm trước. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu được nâng từ khoảng 54% lên gần 70%, qua đó tăng cường nguồn lực dự phòng và khả năng chủ động ứng phó với những biến động của môi trường kinh doanh, hướng dần đến mục tiêu nằm trong top các ngân hàng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu tốt nhất thị trường.

Việc nâng cao năng lực dự phòng được thực hiện song song với chiến lược tăng cường vốn. Nam A Bank xác định nền tảng vốn là bộ đệm quan trọng để ngân hàng hấp thụ các cú sốc từ kinh tế, thị trường tài chính và chất lượng tài sản, đồng thời tạo dư địa để mở rộng hoạt động khi điều kiện thị trường thuận lợi. Theo đó, Nam A Bank đã hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) để tăng mức vốn điều lệ vượt mức 21.588 tỷ đồng. Ngân hàng cũng hoàn tất chương trình phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2 ra công chúng, góp phần bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường vốn cấp 2 và duy trì hệ số CAR ở mức an toàn cao trong bối cảnh NAB là một trong số ít các ngân hàng tiên phong triển khai việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14/2025/TT-NHNN (TT14) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định về tỷ lệ an toàn vốn.

Huy động vốn tăng mạnh, mở rộng nền tảng cho tăng trưởng tín dụng

Đến ngày 30-6-2026, huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt 245 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt gần 220 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10%. Trong đó dư nợ cho vay bất động sản (BĐS) tăng trưởng âm 1,5%, theo đó đưa tỷ lệ cho vay BĐS trên tổng dư nợ cho vay từ 16,8% tại 31-12-2025 về mức 15,3% theo định hướng chung của NHNN về kiểm soát cho vay BĐS, đồng thời tập trung khơi thông dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất ưu tiên, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Việc huy động vốn tăng trưởng ổn định cùng với danh mục Trái Phiếu Chính Phủ (TPCP) hết sức dồi dào gần 32.000 tỷ đồng khi Nam A Bank là một trong các ngân hàng duy trì danh mục TPCP lớn nhất hiện nay với tỷ trọng danh mục TPCP/Tổng tài sản đạt 7,1%, theo đó tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, gần gấp đôi mức tối thiểu (10%) giúp ngân hàng củng cố nền tảng nguồn vốn, thanh khoản và khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng trong những tháng cuối năm. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong kết quả hoạt động của Ngân hàng khi Nam A Bank tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh nhưng vẫn chú trọng cân đối giữa tăng trưởng tín dụng, nguồn vốn và an toàn hệ thống.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, Nam A Bank đã thiết lập mối quan hệ với hàng loạt định chế tài chính quốc tế để mở rộng các kênh huy động quốc tế giúp Ngân hàng đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế và tối ưu hóa chi phí vốn trong dài hạn. Nam A Bank không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược với các định chế tài chính và tổ chức phát triển hàng đầu thế giới như J.P. Morgan, IFC, ADB, FMO, SIFEM, Proparco, Symbiotics, BlueOrchard, responsAbility,... Tính từ đầu năm, tổng quy mô dòng vốn mà ngân hàng thu hút thành công đã đạt gần 350 triệu USD vốn quốc tế cho tài chính xanh, gắn liền với mục tiêu tài chính bao trùm, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và bám sát định hướng chuyển đổi kinh tế của Chính phủ.

Kỳ vọng hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và mở rộng dư địa tăng trưởng

Trên nền tảng kết quả 6 tháng đầu năm, Nam A Bank tiếp tục hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6.200 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời phấn đấu đưa tổng tài sản vượt 480.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 280.000 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt 240.000 tỷ đồng, tiếp tục cải thiện chất lượng tài sản, mở rộng nguồn vốn trung và dài hạn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tăng cường năng lực vốn tiếp tục là một trong những trọng tâm chiến lược của Nam A Bank. Ngân hàng đang trong tiến trình hoàn tất giao dịch chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong, ngoài nước theo phương án được ĐHĐCĐ Thường Niên thông qua, hướng tới nâng cao năng lực tài chính và mở rộng dư địa tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Đồng thời, Nam A Bank đang tích cực triển khai các yêu cầu về an toàn vốn theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN, hướng tới các chuẩn mực quản trị vốn ngày càng cao. Việc chủ động tăng cường vốn và nâng cao các chỉ tiêu an toàn không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn giúp Ngân hàng tạo bộ đệm tài chính tốt hơn, nâng cao khả năng hấp thụ rủi ro và chủ động trước các biến động của chu kỳ kinh tế.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để Nam A Bank cân bằng giữa hai mục tiêu: tăng trưởng quy mô và duy trì khả năng chống chịu trong môi trường kinh doanh còn nhiều biến động.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ các khoản vay hợp vốn quốc tế sẽ mở thêm kênh huy động vốn cho Ngân hàng. Nam A Bank tiếp tục làm việc và mở rộng cơ hội hợp tác với các định chế tài chính quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác và nâng cao năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng. Nam A Bank và IFC sau khi ký kết thỏa thuận và khởi động Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tài trợ Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Finance- SCF), phát triển doanh nghiệp, nhất là các SMEs, tiếp tục tiến đến triển khai mô hình SCF chuẩn quốc tế tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), chuỗi giá trị nông nghiệp và xuất nhập khẩu.

Với quy mô tài sản 452 nghìn tỷ đồng, Nam A Bank đang từng bước gia tăng quy mô và vị thế trong hệ thống ngân hàng. Trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực, chất lượng tài sản được cải thiện và năng lực vốn được củng cố, Ngân hàng kỳ vọng có thêm dư địa để đầu tư công nghệ, mở rộng hệ sinh thái khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của nền kinh tế.

NGUYỄN VINH