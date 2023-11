Đà Nẵng: Bắt 2 đối tượng lừa chuyển nhượng cổ phần, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Chiều 17-11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu); khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cùng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Vựa Miền Trung được thành lập với vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Năm 2020, công ty này thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.

Mặc dù không phải cổ đông, không sở hữu cổ phần nhưng Điền và Nghị đã lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này để đưa ra thông tin gian dối chào mời, kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền mua cổ phần với lý do tăng vốn điều lệ cho công ty để lên sàn chứng khoán.

Các đối tượng còn nói là số cổ phần nhà đầu tư sở hữu sẽ tăng giá trị theo thời gian, khi bán lại sẽ có lời và đến năm 2025, công ty được niêm yết thì sẽ giao dịch mua bán cổ phần tự do trên sàn chứng khoán.

Điền và Nghị còn lập ra website “Fumart.vn” và app “Fumart” cung cấp thông tin giả mạo đến các nhà đầu tư để họ tin rằng cổ phần đã mua được quản lý chặt chẽ và sinh lợi.

Khi có người góp tiền mua cổ phần, Điền và Nghị dùng chính số tiền này để chi trả lợi nhuận nhằm lôi kéo thêm các nhà đầu tư. Không những vậy, cả hai dùng số tiền này để tổ chức các sự kiện, truyền thông nhằm quảng bá khiến các khách hàng càng tin tưởng mình đầu tư đúng.

Cơ quan chức năng xác định, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng thông báo những tổ chức, cá nhân nào có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần đối với Công ty Cổ phần Vựa miền Trung, mã số thuế 040203555 hoặc với Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị thì liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, gặp điều tra viên Lê Tấn Tuấn, điện thoại 0905764343 để phối hợp, hỗ trợ công tác điều tra.