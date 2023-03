Đà Nẵng: Cảnh giác đối tượng lạ mặt dụ dỗ học sinh

Ngày 31-3, Đại diện Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, vụ “xuất hiện người lạ dụ dỗ học sinh lên xe đến bệnh viện nơi bố mẹ bị tai nạn” đang được Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam, Công an quận Liên Chiểu xác minh, xử lý.

Ngay sau khi có phản ánh việc người lạ đến cổng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) phát bóng bay, dụ dỗ học sinh lên xe, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu) để nắm tình hình.

Theo đại diện Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, chiều ngày 28-3-2023, 1 học sinh lớp 4/7 bị đối tượng lạ nói ba của em này bị tai nạn và bảo em này cùng đến bệnh viện thăm ba. Nhưng em này không nghe theo. Đối tượng lạ tiếp tục dụ dỗ học sinh sẽ cho bóng cười nhưng bạn này vẫn cương quyết không đi cùng người lạ. Tối 29 và 30-3, sau khi nghe con kể lại, bố mẹ học sinh này đã điện báo sự việc cho giáo viên chủ nhiệm lớp, ban giám hiệu nhà trường.

Trước sự việc trên, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã có thông tin, tuyên truyền đối các đơn vị khác về sự việc này để các trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh đề cao cảnh giác.

Cụ thể, đối với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, lãnh đạo trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh sau giờ tan học, nếu ba mẹ chưa đón thì ngồi đợi ở các ghế đá trong sân trường, không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc với người lạ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin về ba mẹ, số điện thoại, không đi theo người lạ.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của học sinh tất cả các trường về phòng tránh xâm hại trẻ em như không tiếp xúc, không nghe lời, không nhận quà, thức ăn, đồ chơi của người lạ; giữ khoảng cách với người lạ… Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, công an địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học.