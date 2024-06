TP Đà Nẵng dẫn đầu Duyên hải Nam Trung bộ về quy mô GRDP 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Cục Thống kê TP Đà Nẵng, nhịp độ tăng trưởng trong quý 1-2024 có phần yếu đi so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, bước sang quý 2, kinh tế Đà Nẵng đã có bước chuyển biến tích cực.

Cụ thể, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP của thành phố ước tăng 5%, cao hơn mức tăng 3,48% của cùng kỳ năm 2023 và cao hơn mức tăng bình quân 3,54% của 6 tháng đầu năm giai đoạn 2020-2024.

Trong mức tăng 5% toàn nền kinh tế trong 6 tháng qua, khu vực dịch vụ tăng 5,99%, đóng góp chính cho tăng trưởng GRDP chung với 4,17 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 1,7%, đóng góp 0,32 điểm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng nhẹ 0,85%, đóng góp 0,02 điểm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,17%, đóng góp 0,49 điểm.

Quy mô nền kinh tế TP Đà Nẵng trong 6 tháng theo giá hiện hành ước đạt hơn 72.303 tỷ đồng, mở rộng hơn 7.050 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, quy mô giá trị tăng thêm (VA) khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với hơn 5.837 tỷ đồng; khu vực công nghiệp - xây dựng mở rộng hơn 525 tỷ đồng; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 690 tỷ đồng.

Xét trên phạm vi cả nước, quy mô GRDP của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố và dẫn đầu các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, khu vực thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế chung của TP Đà Nẵng. Đặc biệt, số lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đã đạt mức tăng ấn tượng và vượt cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng 6 tháng đầu năm đạt mức ấn tượng



“Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi; tăng trưởng tín dụng đạt thấp; cước vận tải tăng cao,... đang là rào cản khiến tăng trưởng khu vực dịch vụ trong 6 tháng qua tuy có khả quan nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng”, ông Trần Văn Vũ nói.

Trong khi đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 20-6-2024 đạt 12.980 tỷ đồng, tăng 34,0% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 3.133 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 9.846 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024 thu nội địa đạt 11.469 tỷ đồng, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối xuất, nhập khẩu đạt 1.182 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 20-6-2024 đạt 14.823 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 5.339 tỷ đồng, chiếm 36% trên tổng chi và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Trần Văn Vũ, năm 2024 được xác định là năm cần tạo ra bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Ông Trần Văn Vũ thông tin tại buổi họp báo

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch đã đề ra, các ngành, các cấp cần tăng cường dự báo, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, tập trung triển khai hiệu quả đồng bộ các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, tập trung các nguồn lực để đưa vào khai thác các sản phẩm du lịch mới, góp phần tăng sức cạnh tranh của điểm đến để thu hút khách du lịch; tiếp tục xúc tiến mở các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng từ các thị trường quốc tế; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, thể thao; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh truyền nhiễm kịp thời;…

PHẠM NGA