Khu vực dịch vụ tiếp tục tạo động lực cho kinh tế TP Đà Nẵng trong năm 2023

Ông Trần Văn Vũ điều hành buổi họp báo

Sáng 29-12, tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, Cục Thống kê TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2023.

Tăng trưởng thiếu ổn định

Theo Cục thống kê Đà Nẵng, thành phố vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng, tuy nhiên xu hướng tăng trưởng kinh tế năm 2023 thiếu ổn định qua các quý.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước tăng 2,58% so với năm 2022. Trong đó, quý I tăng 7,49%; quý II giảm 0,60%, quý III tăng 1,22% và quý IV ước tăng 2,82%.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, quy mô nền kinh tế thành phố năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt hơn 134,247 tỷ đồng, mở rộng 9,728 tỷ đồng so với năm 2022.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023, Đà Nẵng xếp thứ 54/63 địa phương; thứ 4/5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét về quy mô GRDP, Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu 5 địa phương Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; đứng thứ 4/5 thành phố trực thuộc Trung ương và xếp thứ 17/63 địa phương trên cả nước.

TP Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tính theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 107,8 triệu đồng/người, tăng 3,4% so với năm 2022.

Năng suất lao động chung toàn nền kinh tế năm 2023 ước đạt 212,1 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2022.

Tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực nông – lâm – thủy sản ước đạt 1,19%, trong đó, thủy sản tăng 2,80%; nông nghiệp giảm 2,32% và lâm nghiệp giảm 1,41%.

Ước tính giá trị tăng thêm toàn khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2023 giảm 2,05% so với năm trước.

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3,015 triệu USD, giảm 16,2% so với năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,864 triệu USD, giảm 11,6%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1,151 triệu USD, giảm 22,7%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2023 tiếp tục duy trì xuất siêu 713 triệu USD.

Khu vực dịch vụ tiếp tục làm bệ đỡ

Tại buổi họp báo, ông Trần Văn Vũ nhấn mạnh, lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP Đà Nẵng.

Năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 22,755 tỷ đồng, tăng 33,9% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 9,696 tỷ đồng, tăng 54,6%; lĩnh vực ăn uống đạt 13.060 tỷ đồng, tăng 21,7%.

Tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ năm 2023 ước đạt 7,94 triệu lượt, tăng 98,4% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,99 triệu lượt, cao gấp 4,2 lần so với năm 2022; khách trong nước đạt 5,4 triệu lượt, tăng 66,1%.

Tổng số khách du lịch do các cơ sở lữ hành phục vụ năm 2023 ước đạt gần 1,5 triệu lượt, gấp 2,6 lần năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 503 ngàn lượt, cao gấp 7,9 lần; khách trong nước đạt 911 ngàn lượt, gấp 2,0 lần; khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt gần 64 ngàn lượt, gấp 2,1 lần năm 2022.



Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp lễ 2-9

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 ước đạt 127 ngàn tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2022, trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 5,9%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 33,9%; doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch tăng 133,8%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tăng 22,9%.

Theo ông Trần Văn Vũ, dự báo tăng trưởng GRDP năm 2024 của thành phố vẫn sẽ chưa bứt phá được như giai đoạn trước dịch Covid-19 và có thể sẽ tiệm cận ở mức 6-6,5%.

Để đạt được mức tăng trưởng như dự báo, Đà Nẵng vẫn cần phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên nhiều lĩnh vực.

PHẠM NGA