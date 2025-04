Đà Nẵng đặt tên phường, xã mới theo các địa danh sau sắp xếp

Một góc của TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo phương án được phê duyệt, địa phương sẽ tổ chức nhập và đổi tên 19 đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, tại quận Hải Châu, ba phường Hải Châu, Phước Ninh và Bình Thuận sẽ sáp nhập thành phường Hải Châu; phường Thanh Bình, Thuận Phước và Thạch Thang thành phường Thạch Thang; phường Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam thành phường Hòa Cường.

Tại quận Thanh Khê, phường Xuân Hà, Chính Gián và Thạc Gián sáp nhập thành phường Thạc Gián; phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây và An Khê nhập thành phường Thanh Khê.

Tại quận Sơn Trà, phường An Hải Bắc, An Hải Nam và Phước Mỹ hợp nhất thành phường An Hải; phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông và Mân Thái nhập thành phường Sơn Trà.

Tại quận Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, Khuê Mỹ và Hòa Hải nhập thành phường Ngũ Hành Sơn; phường Hòa Quý và xã Hòa Phước nhập thành phường Hòa Quý.

Ở quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam và xã Hòa Sơn nhập thành phường Hòa Khánh; phường Hòa Khánh Bắc và xã Hòa Liên thành phường Liên Chiểu; phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Bắc thành phường Hải Vân.

Tại quận Cẩm Lệ, phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây và Khuê Trung nhập thành phường Cẩm Lệ; phường Hòa Minh, Hòa An và Hòa Phát nhập thành phường Hòa Minh; phường Hòa Xuân và Hòa Châu nhập thành phường Hòa Xuân.

Đối với huyện Hòa Vang, xã Hòa Phong và xã Hòa Phú nhập thành xã Hòa Vang; xã Hòa Tiến và xã Hòa Khương nhập thành xã Hòa Tiến; xã Hòa Ninh và xã Hòa Nhơn nhập thành xã Bà Nà.

Riêng huyện Hoàng Sa được điều chỉnh thành Đặc khu Hoàng Sa.

UBND TP Đà Nẵng và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND thành phố vào ngày 24-4 và trình Chính phủ trước ngày 1-5.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Đà Nẵng chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về chủ trương điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp.

XUÂN QUỲNH