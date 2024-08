Đà Nẵng giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông

Sáng 9-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức đánh giá tình hình kết quả 20 ngày thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị gắn với “Mô hình CSGT phụ trách địa bàn cấp phường/ xã”.

Theo đó, tai nạn giao thông (TNGT) tại TP Đà Nẵng được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, so với thời gian trước liền kề, số vụ TNGT giảm 8 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương; không để xảy ra đua xe trái phép; 100% vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, 100% công an các đơn vị, địa phương từ thành phố đến cấp phường/xã đã tham mưu Ban An toàn giao thông các cấp chỉ đạo, huy động các lực lượng có liên quan tham gia hỗ trợ lực lượng công an các cấp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Lực lượng CSGT TP Đà Nẵng đã phát hiện, lập biên bản 9.637 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 6.026 trường hợp và thu nộp ngân sách nhà nước 8,6 tỷ đồng. Trong đó, tạm giữ 1.396 phương tiện, tước giấy phép lái xe 994 trường hợp. So với thời gian liền kề, số trường hợp lập biên bản tăng 1.833 trường hợp (23%), số quyết định xử phạt tăng 1.104 trường hợp (22,4%), số tiền phạt tăng 1 tỷ đồng (13,2%)…

Mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp phường/xã” bước đầu phát huy hiệu quả, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, việc phát hiện và xử lý vi phạm của công an cấp phường/xã tăng hơn 15% so với thời gian trước liền kề.

Thời gian tới, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát 10 chỉ tiêu, nhiệm vụ của đợt cao điểm và 6 mục tiêu của mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp phường/xã”.

“Công tác điều tra cơ bản, khảo sát, nắm tình hình vẫn là quan trọng nhất đối với lực lượng này. Cán bộ CSGT phụ trách địa bàn cấp phường/xã cần phải đi điều tra, khảo sát trên toàn địa bàn phường/ xã, trước mắt nắm được đặc điểm tình hình cụ thể ở địa phương nhất là đối tượng, độ tuổi thường xuyên tham gia giao thông trên địa bàn với những trường hợp “cá biệt” cần theo dõi. Đồng thời, tiến hành khảo sát đặc điểm giao thông tại cơ sở với những nguy cơ, “điểm đen” giao thông… từ đó có cơ sở tham mưu cho người đứng đầu công an cơ sở về tuyên truyền an toàn giao thông hay “trị” nạn lạng lách, đánh võng, uống rượu bia khi tham gia giao thông…”, Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng kiện toàn Ban ATGT cấp phường/xã, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa bàn cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đà Nẵng sẽ là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện kiện toàn 100% Ban ATGT cấp phường/xã.

