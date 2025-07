Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF - 2025: Đội Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) vô địch

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng cho đội Jiangxi Yangfeng (bìa phải) và đội Z121 Vina Pyrotech

Đội Jiangxi Yangfeng đã khẳng định sức mạnh của một cường quốc pháo hoa thế giới bằng màn trình diễn “Đà Nẵng: Viên ngọc tỏa sáng, Thành phố tương lai”, trong khi đội Z121 Vina Pyrotech giành vị trí á quân trong lần đầu tranh tài. Ban Tổ chức DIFF 2025 đã trao thêm 3 giải phụ, với đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) nhận giải “Sáng tạo”; đội Đà Nẵng (Việt Nam) nhận giải “Khán giả yêu thích nhất” và đội Martarello Group S.L.R (Italy) nhận giải “Triển vọng”.

Theo thống kê, riêng dịp chung kết, lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế tăng tới 81%. Phát biểu trong đêm chung kết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người dân thành phố, du khách trong nước và quốc tế đã dành tình cảm nồng nhiệt, sự ủng hộ to lớn cho Lễ hội DIFF 2025. Đó chính là nguồn động lực để thành phố tiếp tục xây dựng DIFF trở thành một thương hiệu văn hóa mang tầm quốc tế; đưa Đà Nẵng trở thành một điểm đến sôi động, hấp dẫn, mang đẳng cấp “thành phố lễ hội quốc tế”.

XUÂN QUỲNH - TTXVN