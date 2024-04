Đã ngăn chặn 30.000 trang mạng có nội dung đồi trụy, độc hại đối với trẻ em

Ngày 22-4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị chuyên đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tại hội nghị, những con số được đưa ra cho thấy, những thách thức mà trẻ em Việt Nam đang đối mặt với tội phạm mạng là rất lớn, nếu không có cách giáo dục, phòng ngừa từ sớm.

Theo đó, ở Việt Nam hiện nay đã phủ sóng internet trên 99,7% số thôn trên toàn quốc. Đến tháng 3-2023, Việt Nam có khoảng 24,7 triệu trẻ em, trong đó có khoảng 2/3 trẻ em đang tiếp cận, sử dụng các thiết bị kết nối internet.

Các đại biểu tại hội nghị

Khảo sát của Google thực hiện năm 2022 cho thấy, độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sử dụng điện thoại di động là 9 tuổi, trong khi thế giới là 13 tuổi. Đáng chú ý, sau đại dịch Covid-19, xu hướng độ tuổi sử dụng điện thoại giảm còn 6-7 tuổi.

Không phủ nhận internet đã mở ra cơ hội trong việc tiếp cận thông tin, tri thức, học tập sáng tạo, phát triển bản thân, kết nối xã hội, tuy nhiên, các đối tượng xấu, các loại hình tội phạm cũng đang lợi dụng môi trường mạng để hoạt động, do đó có nhiều nguy cơ đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam.

Theo Bộ Công an, trong 3 năm (2021-2023), lực lượng công an cả nước đã khởi tố 484 vụ, 553 bị can về các tội: “Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Tội dâm ô với người dưới 16 tuổi”, “Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”, “Tội mua bán người dưới 16 tuổi”, “Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”…

Bên cạnh đó, lực lượng công an xử lý 779 đối tượng, cá nhân thực hiện các hành vi xâm phạm quyền trẻ em, gây nguy hại cho trẻ em trên môi trường mạng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị

Hiện, lực lượng chức năng đã ngăn chặn 30.000 trang mạng có nội dung vi phạm pháp luật, dâm ô đồi trụy, cờ bạc trực tuyến, lừa đảo, bạo lực, độc hại đối với trẻ em; vô hiệu hóa hàng chục ngàn liên kết có nội dung độc hại, vi phạm pháp luật…

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị, từ hội nghị này, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội và doanh nghiệp cùng thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, là bộ phận của công tác đảm bảo an ninh con người.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh các mặt công tác phòng ngừa, bảo vệ trẻ em, ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, độc, gắn với chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tốt nhất các yêu cầu xác minh, truy vết đối tượng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng...

ĐỖ TRUNG